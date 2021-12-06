大市半日跌300點　阿里挫逾半成破底　港交所逆市飆3%｜持續更新

上周焦點莫過於「滴滴退美市」事件，一眾中概股受累齊挫。美股上周五偏軟，道指下挫0.9%，標指回吐1.2%，納指下降2.6%。美國10年期國庫券孳息率偏軟，下滑至1.35厘。市場情緒仍受Omicron變種病毒而充滿不確定性。



港股ADR收報23264點，跌502點或2.2%。巨型科技股騰訊（0700） ADR折合報442.5元，較港收市價低20.1元或4.4%；阿里巴巴（9988）ADR折合報109.1元，較港收市價低10.3元或8.6%。今早恒指「黑期」最新跌約260點，在23450點附近，恒指今早勢低開。



【12:11】藥明生物暫為最差藍籌

港股半日跌300點或1.26%，午報23466點；恒生科指跌162點或2.74%，午報5763點；恒生國指午報8323點，跌131點或1.56%；大市半日成交額991.4億元。

中概股續捱沽，阿里巴巴（9988）半日跌5.4%，午報113元，再創在港上市新低；騰訊（0700）亦羨2.7%，午報450.2元；美團（3690）跌1.9%，午報236.4元；藍籌新貴京東（9618）跌3.3%，午報311元；網易（9999）挫5.02%，午報160.7元。

港交所（0388）半日逆市升3%，午報464.4元。

恒大（3333）半日瀉逾12%，創新低，午報1.97元。其他內房股硬淨，碧桂園（2007）升3.5%。

藥明生物（2269）半日挫6.6%，午報96.35元，為表現最差藍籌。

【10:46】恒大未能履擔保藝義務 股價曾失守2元

恒大（3333）未能履行擔保義務，拖累今早股價曾跌穿2元，最新報2.04元，瀉9.3%。

其他內房股方面，佳兆業（1638）升1.1%，報0.94元，碧桂園（2007）升3.4%，報7.3元，雅居樂（3383）升0.4%，融創中國（1918）升1.3%。

【09:58】恒指跌幅收窄至近200點

恒指跌幅收窄至近200點，現報23578點；恒生科指跌103點或1.75%，報5821點。

美團（3690）轉升1.6%，報245元；騰訊（0700）跌幅收窄，現報457.4元，阿里巴巴（9988）挫7%，報111.1元。

港交所（0388）飆近3%，現報463元。

【09:47】理想、小鵬股價重創 後者獲「女股神」建倉

「造車新勢力」重創，理想汽車（2015）低開15%，現報117.8元，仍瀉13.06%；小鵬汽車（9868）亦跌8.3%，報179.8元。

有「女股神」之稱Cathie Wood旗下方舟投資公司（ARK），於上周四（2日）首次買入小鵬汽車美股（XPEV），並出售了更多Tesla（TSLA）股票。

【09:40】港交所受惠跌轉升2%

市場憧憬在美上市中概股回流，港交所（0388）跌轉升，現漲2.04%，報460元。

內房股逆市跑出，中海外（0688）、潤地（1109）升逾2%；碧桂園（2007）升逾4%；雅居樂（3383）升逾1%；融創（1918）、萬科（2202）升逾3%。

【09:32】新奧能源開市後即轉跌

恒指開市後跌幅急收窄，現跌281點或1.19%，報23484點。恒生科指跌134點或2.28%，報5790點。

新奧能源（2688）開市後即轉跌，現跌1.16%，報145.3元。華潤啤酒（0291）亦瀉2.6%，報60.7元。

【09:20】恒生指數低開346點

恒生指數低開346點或1.46%，報23420點；恒生科指跌151點或2.56%，報5773點；恒生國指開報8330點，跌124點或1.48%。大市成交額暫為145.98億元。

阿里巴巴（9988）低開8%，報109.9元；騰訊（0700）跌3%，報448.8元；美團（3690）挫2.07%，報236.2元；小米（1810）跌1.8，報19.3元；

上周大升的港交所（0388）回吐0.6%，報448.2元。滙豐（0005）跌0.8%，報44.5元；平保（2318）亦低開2%，報54.35元；友邦（1299）跌2.8%，報79元。

恒大汽車（0708）低開逾11%，報2.9元；中國恒大（3333）瀉7.1%，報2.09元；恒大物業（6666）亦跌2.5%，報3.56元；恒騰（0136）則升2.5%，報3.3元。

正式納入恒生指數藍籌新貴，華潤啤酒（0291）平開，收報62.35元；新奧能源（2688）升1.3%，收報148.9元；京東（9618）瀉3.7%，報309.8元；網易（9999）亦瀉5.3%，報160.3元。