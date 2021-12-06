盛寶銀行2022年十大「黑天鵝」事件預測　美國通脹或達15%

每逢近年底，又是大家回溯過去一年，展望未來的時間。經過2020年的大波動後，今年不論是政治或是經濟也是漸趨穩定的一年。相信大家總可以講一聲﹕不過不失。那麼明年又會是一個怎樣的環境？一如往年，丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）近日發布了2022年十大瘋狂預測（Outrageous Predictions），其中最教人意外，卻又在情理之中的預測，為預料明年美國物價升幅將超出雙位數，達到15%或以上。



盛寶銀行每年都會發布對下一年度的「瘋狂預測」，主要涉及的是不太可能發生和被低估的事件，但一旦發生金融市場可能遭受強力衝擊。

盛寶銀行首席投資總監Steen Jakobsen表示，今年榜單的主題是「革命」，因為「在我們飽受不平等困擾的社會和經濟中，有如此多的能量正在積聚。再加上目前的體系無力解決這個問題，我們需要以一種基本的觀點展望未來：這不是我們是否會發生革命的問題，而是一個何時以及如何發生革命的問題。」

以下為盛寶銀行預測的2022年十大「黑天鵝」事件：

1、終止化石燃料的計劃被推遲

決策者將氣候目標擱置一旁，支持化石燃料投資，以對抗通脹和社會動盪風險，同時重新思考低碳未來的道路。

市場影響：隨着整個能源行業重獲新生，泛歐斯托克600石油和天然氣ETF （Stoxx EU 600 Oil and Gas ETF）將飆升50%。

2、Facebook年輕用户外流

年輕用户拋棄Facebook平台，抗議Facebook為了牟利而收集個人訊息。Facebook 的母公司Meta試圖用元宇宙（Metaverse）重新吸引用户回歸，但將以失敗告終。

市場影響：Facebook的母公司Meta陷入困境，股價較大盤下跌30%，並被敦促將其部分業務剝離為獨立實體，這粉碎了扎克伯格的壟斷夢想。

3、美國中期選舉帶來憲法危機

美國兩黨在中期選舉的結果上將爭執不下，出現僵局，導致第118屆國會會議無法在2023年初如期舉行。

市場影響：美國資產劇烈波動，國債收益率上升，美元下跌。

4、美國通脹率達15%以上

到2022年第四季度，美國CPI通脹率達15%，原因在於公司提高工資水平來吸引僱員，進而引發了自1970年以來從未有過的工資螺旋式上漲。

盛寶銀行宏觀分析主管Christopher Dembik表示，這主要是由於美國勞動力短缺。他說，新冠大流行「推動了工人的大覺醒」，在各個行業和收入階層，他們意識到自己現在比以往任何時候都更有權力。他們要求更好的經歷：更好的工作條件、更高的工資、更大的靈活性以及工作中的使命感。

市場影響：美國股市和信貸市場極度波動。JNK高收益率ETF下跌至多20%，VIXM中曲線波動率ETF將飆升至多70%。

5、歐盟推出氣候、能源和國防超級基金，並將由私人養老金撥款

為了抵禦民粹主義的興起，履行減緩氣候變化的承諾，並在沒有美國庇佑的情況下確保有能力保衛其邊境，歐盟推出一項3萬億美元的超級基金，且由養老金撥款而非通過新稅收提供資金。

6、Reddit網站上女性投資者對有性別歧視的公司發起進攻

一群女性投資者模仿Reddit平台上做空meme股熱潮，對有性別歧視的公司發起進攻，導致目標公司股價出現大幅波動。

7、印度作為無投票權成員加入海灣合作委員會

新的去全球化地緣政治和高企的能源價格的共同作用下，世界地緣政治聯盟將進入一個重組階段。

8、Spotify受到基於NFT的數字版權平台的挑戰

在當前的流媒體模式下，唱片公司和流媒體平台獲得了流行音樂75%到95%的收入。2022年，基於區塊鏈的新技術，音樂人將奪回行業收入的公平份額。

9、新高超音速技術推動太空競賽和新冷戰

高超音速導彈試驗促使地緣政治風險加劇，因為這項技術使得傳統技術甚至核軍事硬件不戰而敗。2022年各國料將展開一場大規模的高超音速軍備競賽，因為沒有哪個國家希望在軍事方面落後。

10、人類平均壽命或延長25年

到2022年，生物醫學的一項長壽療法出現重大突破，有望將成年生活和平均預期壽命延長多達 25 年。專家預計，新手段能夠延緩衰老，甚至讓老化的細胞年輕化，因此未來80歲將成為新的50歲。但這或引發史無前例的道德、生態和金融危機。