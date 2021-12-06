陳茂波料今年本港經濟增長6.4%　另需警惕美國對中國持續打壓

財政司司長陳茂波今日（6日）出席活動時表示，只要本港疫情繼續受控，今年經濟將錄得6.4%增長，將力爭盡快和內地通關。他又指對外需警惕美國持續對中國的打壓，對內則要培育新產業。

陳茂波指，今年以來香港經濟明顯好轉，先是受惠於上半年非常強勁的貨物出口，其後本地疫情漸趨穩定及營商氣氛好轉，內部需求亦見持續改善。今年首三季合計，香港經濟按年增長7%。只要疫情繼續受控，經濟在第四季應可按年穩健增長，預計香港今年全年的經濟增長可達6.4%。

陳茂波又提到，香港作為細小而開放的經濟體，唯有早日與外界恢復人員往來，經濟才能更全面地復蘇，其中香港和內地經貿關係尤其緊密，盡快與內地恢復人員的正常往來，將為香港經濟提供重要動力。政府會繼續創造有利條件，力爭盡快逐步有序恢復和內地「通關」，這對明年香港的經濟亦非常重要。

需警惕美國對中國持續打壓

陳茂波又提到，外圍環境挑戰不少，將左右明年環球經濟表現。當中，疫情在全球的發展仍然是經濟前景不確定性的主要來源。為應對最近出現的Omicron變異病毒株，不少政府相繼收緊入境限制及其他防疫措施，或會令各地的供應瓶頸持續更長時間。這個發展加上能源和大宗商品價格高企，可能會進一步拖慢環球經濟增長及推高環球通脹，令主要經濟體的財政和貨幣政策存在更大的不確定性。

他又指，本港要為中長期內外機遇作好準備。對外，除了要應對保護主義抬頭，亦需警惕美國持續對中國政治、貿易和投資方面的打壓。對內，各傳統行業要轉型升級，提升競爭力，亦要培育新產業。