內房｜上月合約銷售持續放緩　花樣年售樓瀉逾6成　雅居樂升近9%

內房債務面對挑戰，銷售數據亦持續放緩。當中花樣年（1777）公布，2021年11月份單月合約銷售額為18.09億元（人民幣．下同），較去年11月份單月的49.52億元，按年大瀉逾六成；已售建築面積為約87,329平方米，平均售價為每平方米約20,716元。

至於，2021年首11個月累計合約銷售額為447.86億元，較去年同期首11個月累計的431.68億元，按年升3.75%；已售建築面積為約285.6萬平方米，平均售價為每平方米約15,679元。

雅居樂上月預售金額上升近9%

雅居樂（3383）公布，今年11月預售金額120.1億元，按年上升8.79%；對應建築面積99.8萬平方米，升16.45%；每平方米售價12,031元。

另首11個月預售金額1,251.5億元，按年升8.06%；對應建築面積854.1萬平方米，跌1.12%；每平方米售價14,652萬元。

美的、中國金茂上月銷售額均下跌

美的置業（3990）公布，2021年11月合約銷售額為81.3億元，較去年同期的128.3億元，按年下跌36.6%；期內相應的已售建築面積約1,086.7萬平方米，按年升12.58%。至於，2021年首11個月累計合約銷售額為1,274.2億元，較去年同期累計的1,102.8億元，按年升15.54%。

中國金茂（0817）公布，2021年11月合約銷售額為177.18億元，較去年同期的199.8億元，按年跌11.32%﹔2021年首11個月累計合約銷售額為2,136.18億元，較去年同期累計的2,003億元，按年升6.64%。