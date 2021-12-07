Tesla墮技術熊市　股價較高位累跌逾20%

Tesla（特斯拉）周一（6日）連續第四個交易日下跌。之前有報道稱，監管機構啟動了對這家電動汽車公司的調查，特斯拉股價一度創下3月以來最大四天跌幅。

據《新浪財經》周二（7日）報道，該股在紐約早盤交易中一度下跌6.4%至950.5美元，比11月4日觸及的紀錄高點1,229.91美元下跌了23%。如果收盤價較該紀錄高點下跌20%，標誌着該股跌入技術性熊市區域。

特斯拉的市值自10月25日觸及1萬億美元以來首次短暫跌破該關口。12月6日收盤跌0.59%，險守千元關口，報1,009.01美元。

路透周一報道 ，美國證券交易委員會（SEC）一封信顯示，SEC啟動了對特斯拉太陽能電池板缺陷的舉報調查。 有報道稱，特斯拉工程師質疑該公司自動駕駛系統的安全性 ，這也正是國家公路交通安全管理局調查的主題。

馬斯克累沽百億美元股票

Wedbush分析師Daniel Ives稱，「太陽能業務對特斯拉一直是一場災難，華爾街繼續對該業務部門感到沮喪」。

特斯拉行政總裁馬斯克也對投資者信心構成拖累，其目前已經賣出價值超過100億美元的特斯拉股票。

鑑於馬斯克距離完成出售10%股份的目標還有一段距離，預計該股股價可能在未來幾周繼續下滑。