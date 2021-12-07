經理基金看淡美股稱估值過高　熊市勢在必然　籲投資者留意高息股

阿克倫大學捐贈基金董事長Dennis Gartman認為，美股投資者在大流行期間享受了很長時間的高估值，現在需要撤退，尤其要撤離增長股，因為聯儲局開始收緊貨幣政策了。

據《新浪財經》周二（7日）報道，「當下，熊市勢在必然」Gartman周一（12月6日）表示。「我們經歷了很長時間的擴張，我認為在明年損失最少的人將是贏家。」

雖然標普500指數和納斯達克100指數在2021年都上漲超過20%，但市場參與者已經把注意力轉向了通脹上升和聯儲局主席鮑威爾的鷹派傾向，促使對沖基金以20個月來最快速度拋售股票。事實上，Gartman幫助管理的這個大學捐贈基金也計劃到年底將股票敞口削減大約10%。

在這次討論股市波動和「估值過高」等廣泛主題的採訪中，曾創辦《The Gartman Letter》的Gartman預計未來一年股價會下跌，10年期國債收益率將升至2%至3%。

籲投資者將資金泊入高息股

「聯儲局顯然將收緊貨幣政策，不會像以往那樣擴張性，股價可能正在走向——人們常說『順勢而為』，我認為趨勢現在是下行，而不是上行。」

至於投資者應該何處避險，Gartman建議高股息股票，並「避免Cathie Wood等人已經建倉的高科技股。」Wood是Ark Investment Management LLC的創始人兼首席執行官。

「他們現在的日子相當難，我認為他們未來幾個月的日子會更難，」他說。