人行降準恒指高開355點　阿里巴巴彈升8%　內銀股靠穩｜持續更新

隔晚美股反彈，三大指數全線收升。道指最多升超過700點，收報35227點，升646點或1.87%；納指收報15225點，升139點或0.93%；標普500指數收報4591點，升53點或1.17%。



周一（6日）港股創14個月收市新低，科指亦創歷史新低，惟內房、航空股跑出。隔晚在美中概股普遍反彈，騰訊（0700）ADR折合報455.98元，較港收市價高8.18元或1.8%；阿里巴巴（9988）ADR折合報120.53元，較港收市價高7.83元或近7%。「黑期」今早彈升約400點在23740點附近。



【09:43】內房股普遍向上 融創飆9%

內房股普遍向上，中海外（0688）升近1%；潤地（1109）升近3%；碧桂園（2007）漲逾2%，雅居樂（3383）升近4%；融創（1918） 飆9%。另外，宣布配股的世茂（0813） 則跌3.7%，報8.57元；龍光（03380） 跌逾9%。

恒生指數升幅略收窄，現報23610點，升260點或1.12%。科指升107點或1.87%，報5834點。

【09:20】恒生指數高開355點

恒生指數低開355點或1.52%，報23704點；恒生科指升118點或1.52%，報5846點；恒生國指開報8409點，升134點或1.62%。大市成交額暫為62.27億元。

阿里巴巴（9988）高開8%，報122元；騰訊（0700）高開2.2%，報457.8元；美團（3690）揚3.2%，報239.8元；小米（1810）升1.15%，報19.34元；京東（9618）則跌2%，報300元。

港交所（0388）續揚3.5%，報472元；平保（2318）升0.1%，報55.75元；友邦（1299）升0.74%，報81.25元。滙豐（0005）則跌0.11%，報44.8元。

人民銀行再次降低存款準備金率，內銀股靠穩，建行（0939）微升0.6%，工行（1398）漲0.7%，中行（3988）上揚0.4%。

恒大汽車（0708）反彈5.3%，報3.2元；中國恒大（3333）飆6.6%，報1.93元；恒大物業（6666）亦升4.33%，報3.61元；恒騰（0136）漲3%，報3.13元。