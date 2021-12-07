阿里巴巴抽升逾12%　領恒指全日升634點直迫二萬四　科指彈逾4%

隔晚美股反彈，三大指數全線收升。道指最多升超過700點，收報35227點，升646點或1.87%；納指收報15225點，升139點或0.93%；標普500指數收報4591點，升53點或1.17%。



周一（6日）港股創14個月收市新低，科指亦創歷史新低，惟內房、航空股跑出。隔晚在美中概股普遍反彈，騰訊（0700）ADR折合報455.98元，較港收市價高8.18元或1.8%；阿里巴巴（9988）ADR折合報120.53元，較港收市價高7.83元或近7%。「黑期」今早彈升約400點在23740點附近。



【16:10】恒指全日升634點 直迫二萬四

港股狀況大勇，全日升634點或2.72%，收報23983點，直迫24000點，大市成交額1,534.46億元。恒生科指升241點或4.21%，收報5968點；國指收報8527點，升252點或3.05%。

北水錄得淨流入31.66億元，是連續第10日淨流入。

ATM報復式反彈，阿里巴巴（9988）承接隔晚美股升勢，全日飆逾12%，收報126.5元，成交額達102.15億元；騰訊（0700）漲3.6%，收報463.8元，成交額106.47億元；美團（3690）漲5.77%，收報245.8元；京東（9618）微升0.3%，收報307元。另外，快手（1024）漲近6%，收報84元。

除阿里巴巴外，碧服（6098）全日漲逾11.13%，收報51.9元。阿里健康（0241）亦漲6.65%，報7.38元；金沙中國（1928）升6.2%，收報18.16元；網易（9999）升5.83%，收報170.6元。

港交所（0388）全日收升3.7%，收報472.8元，創逾30天新高。

濠賭股、車股、內房股造好。

【15:11】美團飆逾半成

美團（3690）尾市抽升逾5%，高見244.8元，最新報244.4元。騰訊（0700）亦漲3.4%，報463元。

阿里巴巴（9988）抽升近12%，報125.9元。

恒指尾市抽升逾600點，現報23951點。

【14:38】阿里巴巴飆近11%

恒指續升約500點，現報23847點；恒生科指亦漲逾3%，報5908點。

阿里巴巴（9988）飆逾11%，高見125.3元。

碧服（6098）亦抽高10.1%，報51.4元。

【14:10】港股午後升幅擴大至約450點

港股午後升幅擴大至約450點，現報23801點。恒生科指升160點或2.81%，報5888點。

阿里巴巴（9988）曾飆逾一成，報124.3元；網易（9999）升5%，報169.3元；快手（1024）漲逾4%，報82.5元。

港交所（0388）漲3.3%，報471元。

融創中國（1918）漲14.1%，報15.18元。

【12:00】融創中國彈升逾13%

港股半日升340點或1.46%，午報23690點；恒生科指揚123點或2.16%，午報5851點；恒生國指午報8405點，升131點或1.59%；大市成交額暫為794.36億元。

阿里巴巴（9988）領軍，半日飆9.1%，午報123元；美團（3690）漲2.3%，午報237.8元；騰訊（0700）漲1.8%，午報456.2元；小米（1810）則跌0.7%，午報18.98元；京東（9618）跌0.85%，午報303.4元。

人行昨公布全面「降準」，內銀股先微微高開，其後偏軟，建行（0939）半日跌0.75%，工行（1398）跌0.9%，中行（3988）、農行（1288）無升跌，午報2.76元及2.68元。

內房股則普遍上漲，融創中國（1918）半日升13.5%，午報15.1元；中國奧園（3883）飆15.2%，午報1.89元；合景泰富（1813）揚9.1%；恒大（3333）微升0.55%，新城發展（1030）漲7.3%。

【11:14】阿里報復式反彈近一成

阿里巴巴（9988）漲近一成，高見123.5元，最新報123.3元，仍升9.4%，成交額近40億元。

恒生指數最新報23663點，升313點或1.34%，成交額699.11億元。

中遠海控（1919）漲4.3%，報14.58元。

【10:33】小米逆市跌2%

阿里巴巴（9988）升幅維持逾7.9%，報121.6元；小米（1810）跌幅擴大至逾2%，低見18.62元，最新報18.74元。

恒大系升幅收窄，恒大（3333）升幅最新收窄至3%；恒大汽車（0708）升逾2%；恒大物業（6666）升逾1%。

電力股逆市向下，潤電（0836）跌近3%；龍源電力（0916）跌逾2%；中國電力（2380）跌近0.5%。

恒生指數升208點或0.89%，報23557點；恒生科指升86點或1.51%，報5814點。

【09:43】內房股普遍向上 融創飆9%

內房股普遍向上，中海外（0688）升近1%；潤地（1109）升近3%；碧桂園（2007）漲逾2%，雅居樂（3383）升近4%；融創（1918） 飆9%。另外，宣布配股的世茂（0813） 則跌3.7%，報8.57元；龍光（03380） 跌逾9%。

濠賭股向好，藍籌股銀娛（0027） 升逾1%；金沙（1928）升2%。另外，永利 （1128）升1%；美高梅（2282） 、澳博（0880 、新濠（0200）升2%。

恒生指數升幅略收窄，現報23610點，升260點或1.12%。科指升107點或1.87%，報5834點。

【09:20】恒生指數高開355點

恒生指數低開355點或1.52%，報23704點；恒生科指升118點或1.52%，報5846點；恒生國指開報8409點，升134點或1.62%。大市成交額暫為62.27億元。

阿里巴巴（9988）高開8%，報122元；騰訊（0700）高開2.2%，報457.8元；美團（3690）揚3.2%，報239.8元；小米（1810）升1.15%，報19.34元；京東（9618）則跌2%，報300元。

港交所（0388）續揚3.5%，報472元；平保（2318）升0.1%，報55.75元；友邦（1299）升0.74%，報81.25元。滙豐（0005）則跌0.11%，報44.8元。

人民銀行再次降低存款準備金率，內銀股靠穩，建行（0939）微升0.6%，工行（1398）漲0.7%，中行（3988）上揚0.4%。

恒大汽車（0708）反彈5.3%，報3.2元；中國恒大（3333）飆6.6%，報1.93元；恒大物業（6666）亦升4.33%，報3.61元；恒騰（0136）漲3%，報3.13元。