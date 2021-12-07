CPA：67%受訪者料明年本港經濟改善　封關及疫情仍是最大障礙

澳洲會計師公會（CPA）調查指，香港的經濟前景有所改善，67%受訪者預期明年本港經濟增長，但受訪者普遍認為跨境往來限制和疫情，仍然是經濟增長最大障礙。

澳洲會計師公會就本港經濟狀況調查了214名香港會計和金融專業人士。67%的受訪者預計香港GDP將在2022年實現增長。其中，52%的受訪者預計明年經濟增長幅度在2.9%以內，而15%的受訪者認為將增幅在3%或以上。

澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴表示，抗疫及刺激經濟的措施，譬如消費券計劃等，促進了香港經濟復蘇並提振了大家對經濟前景的信心。然而，受訪者認為跨境往來限制和疫情仍然是經濟增長的最大障礙。

公會指，67%的受訪者預計香港GDP將在2022年實現增長。（資料圖片）

超五成受訪者料明年其所在企業的收入增加

53%的受訪者預計明年其所在企業的收入增加，47% 的受訪者預期增長幅度在29%以內。 36% 的受訪者表示2022年其所在企業將增加僱員人數，高於2021年的13%，反映出更積極的前景。59%的受訪者預計明年將會加薪，這一比例在2021年時僅為15%。

陳銘嚴表示，調查結果顯示，過去一年香港的商業信心有所改善。去年只有 26% 的受訪者預計2021年的企業收入會有增長。而事實上，今次有50%的受訪者表示今年的收入將有增長，反映出經濟復蘇情況遠勝預期。

公會建議政府延長及優化保就業計劃。（資料圖片）

公會建議政府延長及優化保就業計劃

香港經濟正在復蘇，人手不足情況已明顯改善，但公會預計去年削減人手的企業明年或增聘人手，再加上出現移民潮，澳洲會計師公會2013年大中華分會會長李文傑建議，政府應延長及優化保就業計劃，以支援企業擴展人手。

陳銘嚴亦建議，政府不妨考慮推出多項措施以促進2022年香港經濟增長，包括制定恢復出入境旅遊的計劃，特別是減少與中國內地和東盟國家的出行限制，並認為政府應考慮通過採取激勵措施和監管改革，以鼓勵金融機構擴大綠色和可持續融資的選擇範圍，以及提供更多以人民幣計價的綠色金融產品，從而促進綠色和可持續金融的發展。

消費券方面，公會預料，由於政府財政出現赤字，明年或不派發消費券，即使派發消費券，額度亦會減少。