官媒：明年樓市將穩中前行　價格整體平穩

隨着信貸政策適度調整，樓市成交正顯現回升企穩之勢，中國指數研究院等機構認為，2021年房地產業在「前高後低」中迎來收官，預計明年保持「穩中前行」，價格整體平穩。

據《上海證券報》12月7日報道，11月，深圳、杭州、廣州、南京、蘇州、成都等12個一二線城市均出現了回暖行情。其中，深圳11月份二手住宅成交2,118套，按月上漲32%。

地產中介貝殼統計，11月全國50城二手房整體成交量按月增長約2%，這也是自10月以來成交量按月連續兩個月增長。

中國指數研究院常務副院長黃瑜表示，2021年，中國房地產市場經歷了從上半年高熱到下半年深度調整的轉變，全年規模仍保持較高水平。根據中國國家統計局數據，2021年1月至10月，全國商品房銷售面積已達14.3億平方米，銷售額達14.7萬億元人民幣，按年增速分別為7.3%、11.8%。

上月北京成交規模增至86萬平方米

數據顯示，截至11月底，北京新建商品住宅（不含保障房）成交規模約86萬平方米，按月增長23.5%。

對於11月北京新房市場成交規模按月走高，黃瑜表示，一方面是信貸政策適度調整，同時疊加近幾個月供應放量的帶動；另一方面，金隅鳳棲家園等共有產權房集中網簽備案，對新房成交規模的回升也起到一定支撐。

黃瑜認為，2021年房地產業在「前高後低」中迎來收官，預計在2022年保持「穩中前行」。展望2022年，中央仍將堅持「房住不炒」總基調不變，實現「三穩」目標。在房地產市場調整態勢繼續深化的當下，信貸環境改善預期較為明顯，整體態勢或可延續至2022年一季度，但銀行端「兩道紅線」監管下，信貸端大幅放鬆的可能性較小。