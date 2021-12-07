美經濟學家預料通脹最少2023年下半年　才有望回落至2%以下

據《新華社》報道，美國全國商業經濟協會於周一（6日）發布的經濟學家調查顯示，受需求強勁、薪資上漲、供應鏈瓶頸等諸多因素影響，美國高通脹將至少持續到2023年。

調查顯示，經濟學家認為供應鏈瓶頸、商品和服務需求強勁、薪資上漲以及住房需求上升是推動美國物價上漲的關鍵因素。其中，43%的經濟學家預計供應鏈瓶頸將從2022年第二季度開始緩解，37%的經濟學家預計將從2022年第一季度開始緩解。

調查顯示，經濟學家預計2021年第四季度美國消費者價格指數（CPI）將按年上漲6%，高於9月調查時預計的5.1%；2022年第四季度CPI按年漲幅將回落到2.8%，高於9月預計的2.4%。

對於美國聯邦儲備委員會看重的通脹指標核心個人消費支出價格指數，經濟學家預計2021年第四季度該指數將按年上漲4.1%，到2022年第四季度按年漲幅將回落到2.6%，仍然高於美聯儲2%的目標。71%的受訪經濟學家預計美國核心通脹率要等到2023年下半年或者更晚才會回落到2%的目標以下。

料明年加息最少一次

調查還顯示，經濟學家平均預計2021年全年美國經濟將增長5.5%，2022年經濟增速將放緩至3.9%。超過一半的受訪經濟學家預計2022年年底將實現充分就業。

此外，經濟學家平均預計2022年年底美國聯邦基金利率將升至0.375厘，這意味着美聯儲2022年至少會有一次加息。38%的受訪經濟學家預計美聯儲2022年至少有兩次加息。