官媒﹕短期內LPR或有可能下調

內地官方媒體《證券時報》報道，隨著7月及12月的兩輪全面降準，市場普遍認為，貸款市場利率（LPR）下調動力已足夠，短期內LPR利率有或可能下調。

報道引述光大證券首席固收分析師張旭指出，當前準備金率下降﹑MLF利率保持不動階段，較有利於壓縮LPR加點幅度。加點幅度主要取決於各報價行自身的資金成本﹑市場供求﹑風險溢價等因素。事實上影響LPR一些因素在過去一段時間已出現變化。

報道又引述英大證券研究所所長鄭後成表示，降準在托底宏觀經濟同時，增加市場流動性，預期短期債券到期收益率大概下行。

在報道內亦有提及從今日（7日）起，人民銀行向支持農業及小企業的貸款利率下調0.25個百分點，為一年多後再次降低相關貸款利率。降低利率下，3個月﹑6個月及1年期貸款利率分別為1.7厘﹑1.9厘及2厘。

報道指出人行政策利率體系由公開市場操作利率及中期借貸便利（MLF）組成，再貸款及再貼現利率並非政策利率。在當前貨幣政策傳導機制中，人行主要透過MLF﹑公開市場逆回購等政策利率，以釋放利率調整信號，並引導DR007等市場基準利率，以政策利率為中樞運行，最終影響到貸款等金融產品利率。其中MLF利率既是央行操作工具利率，亦是政貨幣政策操作目標，亦是LPR組成部份。在觀察政策取態時，要關MLF利率變化，而非再貸款利率。