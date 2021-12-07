李克強：今年宏觀槓桿率明顯下降　有餘地運用多種貨幣工具

據《路透》報道，中國國務院總理李克強於周一（6日）晚間表示，2021年中國宏觀槓桿率明顯下降，有餘地運用多種貨幣工具，包括降準等，保持流動性合理充裕，持續為市場主體特別是中小微企業降低融資成本，進一步激發市場主體活力。

《新華社》引述其與主要國際經濟機構負責人舉行圓桌對話時並強調，面對新的下行壓力，中國將保持宏觀政策穩定性，增強針對性，堅持不搞「大水漫灌」，同時有效實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策；將深化「放管服」改革，打造市場化法治化國際化營商環境，吸引更多外資進入中國。

「中國經濟已經深度融入世界經濟，開放的大門只會越開越大。我們將持續擴大高水平對外開放，讓世界共享中國發展新機遇。」他稱。

李克強並談到，中國經濟保持較好發展態勢，主要宏觀指標總體處於合理區間，「我們有能力完成全年主要目標任務，實現經濟行穩致遠。」

稱不穩定不確定因素增加

他還表示，當前世界經濟總體保持復甦態勢，但動能有所減弱，不穩定不確定因素增多，實現常態化增長仍需時日。各方應加強合作，推動世界經濟穩定恢復，早日戰勝疫情。加快補齊供給短板，有序推進產能恢復，暢通國際貨運，保持產業鏈供應鏈安全穩定。主要經濟體要加強宏觀政策協調，共同維護國際經濟金融體系穩健運行。

距2021年歲末只剩20多天，受疫情，需求不旺等影響，中國經濟「前高後低，經濟可能滑出合理區間」的輪廓已相當明顯。這從12月6日召開的中央政治局會議中提到2022年工作重點要穩字當頭、穩中求進，不難看出2022年中國穩經濟大盤的壓力正在加大。而李克強12月3日提到12月6日即火線祭出的年內第二次降準顯然是對穩經濟的具體註腳。

12月3日中國總理「適時降準」話音剛落，中國央行12月6日即宣佈，12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。這也是中國年內第二次降準。央行稱此舉是貨幣政策常規操作，穩健貨幣政策取向沒有改變。