內房股勢觸底反彈　大摩、中金齊薦龍湖及融創等

摩根士丹利早前發表報告，預計內地將有更多逆周期措施出台，支持房地產市場逐步恢復，並在明年迎來拐點，明年下半年重拾增長。中金亦指，不排除仍有部分內房出現流動性問題，但行業整體呈現觸底反彈。

大摩報告指出，到目前為止，已經看到一些政策和信貸的放鬆，如放寬抵押貸款和開發貸款的審批，放寬城市層面的銷售限制等，預計會有更多的逆周期措施出台，以防止房地產行業的下行，料試行的房產稅將比市場預期更溫和，預測明年全國銷售額下跌2.5%，新開工率料跌5%，中國房地產投資（REI）增長2.5%，高於市場預期。

大摩料，大多數內房開發商有望在明年底前達到人行要求的「三條紅線」，從而降低行業的槓桿率和風險。至於資產負債表穩健、融資能力強、執行力強的開發商，料市場份額將擴大，尤其是國企。

該行稱，內房股首選華潤置地（1109）、龍湖集團（0960）和融創中國（1918）。另外上調雅居樂（3383）、中國奧園（3883）、世茂集團（0813）投資評級由「減持」升至「與大市同步」，另上調合景泰富（1813）評級由「與大市同步」升至「增持」。

中金：內房觸底反彈

中金發表研究報告指出，中共中央政治局於昨日（6日）召開會議分析研究2022年經濟工作，本次會議對房地產問題的表態時點、內容、級別均超預期。

該行指出，最高層政策態度已明朗，後續政策力度可預期，雖然基本面因高基數原因在未來幾個月按年增速仍不會顯著修復，但與過去數月比較來看，最差的時候可能即將過去。未來一段時間不排除仍有部分中小企業出現流動性問題，但不會影響行業的觸底回升大勢。

該行稱，當前地產開發及物業管理板塊估值均低，風險收益高，具備配置價值建議投資者積極佈局。港股中推薦龍湖、華潤置地、中海（0688）、旭輝（0884）、越秀（0123）、融創及碧桂園（2007）。