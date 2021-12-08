瑞銀：明年Tesla仍是無競爭對手

據《新浪科技》周二（7日）報道，瑞銀（UBS）發布投資研究報告，將Tesla（特斯拉）目標股價從725美元調高至1,000美元。

瑞銀認為，2022年特斯拉將繼續主導電動汽車市場。瑞銀分析師Patrick Hummel在報告中稱：「通過垂直整合，特斯拉能更好地獲得晶片和電池。與大多數競爭對手相比，這是特斯拉的關鍵優勢，應該有助於鞏固其的市場領導地位。」

為此，瑞銀繼續維持特斯拉股票「中性」評級，將目標股價從725美元上調至1,000美元。該目標股價略低於特斯拉12月6日1,009美元的收盤價。

瑞銀做出這一決定，正值電動汽車初創公司Rivian等競爭對手獲得了投資者的濃厚興趣，以及通用汽車等傳統汽車製造商致力於追趕特斯拉在在電動汽車市場的領先地位。

但瑞銀認為，特斯拉明年仍將繼續主導該市場。瑞銀在報告中稱：「2022年，仍沒有競爭對手能接近特斯拉。」

瑞銀預計，2022年特斯拉的汽車銷量將達到140萬部，而今年預計為89.4萬輛。瑞銀還認為，明年特斯拉的毛利率將會更高。

此外，瑞銀還表示，憑藉在軟件領域的領先地位，特斯拉最終還將「成為最賺錢（most profitable）的汽車製造商」。

Patrick Hummel在報告中稱：「軟件是全球汽車業的下一個戰場，沒有其他汽車製造商更接近將全自動駕駛用於日常使用（商業化）。在我們看來，特斯拉技術的可擴展性，將創造該行業最大的軟件驅動的營收機會。」

雖然對特斯拉的未來前景持樂觀態度，但瑞銀同時指出，其目標價不高於1000美元，因為許多利好消息已經反映在當前的水平上。

Patrick Hummel說：「我們認為，特斯拉的估值已經反映了預期的增長，包括一個利潤率更高、規模龐大的軟件營收池。」

今年，特斯拉的股價表現要好於大盤。數據顯示，標準普爾500指數的漲幅為22.3%，而特斯拉的漲幅為43%。截至12月7日美股收盤，特斯拉股價報1051.75美元/股。