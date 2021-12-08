變種病毒憂慮退內房困擾仍未除　佳兆業突停牌港股難捱｜港股早評

人行放水美股造好，港股上日反彈逾600點，逼近二萬四大關。眼下市場對新變種病毒Omicron的憂慮消退，外圍股市向好，美股科技股主導的納指，更單日急升近500點，升幅高達3%，本應支持港股進一步反彈，不過眼前問題是內房債務危機續困擾港股，當中佳兆業集團今早開市前突然宣布停牌，加上恒大美元債持有人指控未收到利息，相信會限制港股的反彈力度，第一步阻力看20天線（約24533點）。



美股納指彈3% 輝瑞CEO指Omicron病毒更溫和

隔晚美股三大指數全數續升，主因新變種病毒Omicron的治療方法有進展，葛蘭素史克和Medicago推出的植物源性疫苗對變種新冠病毒有效性為71%；葛蘭素史克指出，旗下抗體療法對Omicron的全部突變都有效。另一大廠輝瑞藥廠CEO指Omicron看起來更溫和，不過傳播速度更快、可能導致更多變體。

醫藥巨企的發言，有助市場對疫情的憂慮消退，支持美股向上，當中納指升幅最強，最多升近500點，收市報15686點，升461點，升幅3%。道指最多曾升逾590點，高見35819點，收市報35719點，升492點，升幅1.4%。標準普爾500指數收市報4686點，升95點，升幅近2.1%。

輝瑞疫苗：圖為12月4日，英國倫敦的醫護人員正處理輝瑞新冠疫苗。（AP）

外圍股市向好，本應支持港股進一步反彈，不過今早再有內房突然停牌消息，眼前問題是內房債務危機續困擾港股。深陷債務問題的佳兆業集團今早開市前突然宣布停牌。

佳兆業停牌 昨傳出債權人小組向公司提出寬限提案

據《彭博》報道，由Lazard Ltd.擔任顧問的佳兆業債權人小組，周一晚向佳兆業提出正式寬限提案，為公司爭取時間避免違約。報道引述兩名知情人士指，有關要約可以讓佳兆業4億美元周二到期的美元債券免於正式違約，從而爭取更多時間尋找潛在解決方案。知情人士稱，要約內容包括向佳兆業注資新資金。據報，該小組持有佳兆業面值高達50億美元的債券。

佳兆業早前提出的債券交換方案，上周遭債券持有人拒絕。據彭博統計，佳兆業流通中的美元債券規模約達116億美元，在中國房地產開發商中僅排名27位。

此外《央視財經》引用業內人士消息報道，佳兆業旗下多個房產項目因資金問題出現欠薪、停工等問題。有購買了位於廣州金融城的佳兆業壹號項目的業主表示，買樓至今近5年仍未收樓。

傳恆大未能支付美元債券到期款項。（鄭子峰攝）

傳恒大未能支付美元債券到期款項

另一方面，作為今次內房債務風眼的恒大集團，有外電引述中國恒大債券持有人表示，集團未能在周一的最後期限前支付一些美元債券的到期款項。這批利息的最初到期時間是11月6日，並有30天的寬限期。報道指，債券發行人是中國恒大的子公司景程有限公司，其中一隻2022年到期債券的應付利息為4,190萬美元，另一隻2023年到期債券應付利息為4,060萬美元。

合景泰富澄清主席未被廣州部門約談

同樣發跡於廣州的合景泰富集團，有媒體傳出集團主席兼執行董事孔健岷被廣州相關部門要求約談協助調查且被限制出境。不過，集團最新澄清，孔健岷已確認，至今並未被廣州相關部門要求約談協助調查，亦未被限制出境。因此，媒體報道均屬虛構及偽造。