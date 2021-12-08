港股高收13點二萬四得而復失　恒大挫逾半成再創新低　阿里吐逾4%

美股隔晚三大指數連續兩日高收，道指升492點或1.4%，收報35719點；納指升461點或3％，收報15686點；標普500指數升95點或2.1%，收報4686點。



港股昨日大幅反彈634點或2.72%，收報23983點；「黑期」今早再升近百點，料恒指有望攀升至二萬四關之上；另阿里巴巴（9988）ADR折合報122.39元，較港收市價低4.11元或3.3%。新股方面，微博（9898）今日首掛，昨日暗盤先「潛水」，股價一度跌逾7%，最終較招股價272.8元，低收5.4%，報258元。



【16:10】恒大挫逾半成 再創新低

恒生指數收報23996點，升13點，二萬四得而復失，成交額1,161億元。藥明生物 （2269）彈近半成，收報101.8元；

恒生科技指數微升1點，收報5970點。阿里巴巴（9988）回吐4.6%，收報120.6元；美團（3690）亦跌0.24%，收報245.2元；京東（9618）平收，報307元；騰訊（0700）則升0.7%，收報467元。

恒大（3333）全日挫逾5%，再創新低，收報1.73元；恒大物業（6666）瀉3.1%，收報3.45元；恒大汽車（0708）亦跌5.8%，收報3.08元。

體育用品股跑出，李寧 （2331）升逾5%，安踏（2020）漲1.4%，特步（1368）升2.7%。

【15:10】電力股逆市跑出

電力股午後續抽升，中國電力（2380）上揚9.7%，報4.52元；龍源電力（0916）揚近3%，報16.3元；華能（0902）飆7.1%，報4.08元；華潤電力（0836）升逾半成。

【14:18】大市24000點爭持

恒生指數24000點爭持，跌不足1點，報23982點；恒生科指報5977點，升9點。

內房股個別發展，中海外（0688）升1%，潤地（1109）升0.6%，雅居樂（3383）跌1.7%；碧桂園（2007） 跌0.1%；融創（1918）回吐近3%；世茂（0813） 跌逾6%。

【12:04】阿里巴巴吐逾半成 領市半日跌28點

恒生指數半日跌28點，午報23954點，暫未企穩二萬四，成交額672億元。藥明生物（2269）半日漲逾6%，午報103元；李寧（2331）漲5.2%，報午報92元；金沙中國（1928）、舜宇（2382）亦升逾3%，中生製藥（2269）揚2.9%。

恒生科技指數微跌不足1點，報5968點。阿里巴巴（9988）回吐5%，午報120元；騰訊（0700）則微升0.65%，午報466.8元；美團（3690）揚0.33%，午報246.6元；京東（9618）跌0.4%，午報305.8元。

體育用品股造好，李寧（2331）半日漲5.2%，報午報92元；安踏（2020）升近2%；特步（1368）揚4.4%。

內銀股跑輸，工行（1398）半日跌1.8%；建行（0939）亦跌0.75%。

【10:01】阿里巴巴跌近4%

港股早段好淡爭持，曾倒跌約10點，現造23984點，升1點。

阿里巴巴（9988）一度跌近4%，低見121.5元，現造價122元，仍跌3.6%，成交額18.81億元。

【09:54】嗶哩嗶哩一度飆逾半成

嗶哩嗶哩（9626）計劃推新功能，拓展直播帶貨業務，股價今早一度揚5.1%，現造470元，仍彈高2.44%，成交有2.11億元。

【09:40】恒大系向下

恒大系向下，中國恒大（3333）跌1.6%；恒大汽車（0708）跌1.2%；恒大物業 （6666） 跌0.8%。

【09:36】內銀股略回吐

恒指開市後升幅明顯收窄，現升42點或0.18%，報24025點；恒生科指升37點或0.64%，報6006點。

藥明生物（2269）反彈5.05%，報101.9元。

李寧（2331）漲4.5%，報91.4元。

內銀股略回吐，建行（0939）跌1.12%，報5.27元；工行（1398）跌1.6%，報4.32元。

【09:20】恒生指數高開106點

恒生指數高開106點或0.44%，報24090點；恒生科指升31點或0.52%，報5999點；恒生國指開報8562點，升34點或0.41%。大市成交額暫為39.95億元。

阿里巴巴（9988）回吐3%，報122.7元；騰訊（0700）微升0.8%，報467.6元；美團（3690）揚1.7%，報250元；小米（1810）升0.8%，報19.4元；京東（9618）平開，報307元。

港交所（0388）微升0.5%，報475元；友邦（1299）升0.9%，報82.85元。滙豐（0005）漲0.7%，報45.95元。

碧服（6098）漲1.06%，報52.45元。

微博（9898）跌逾6.1%，報256.2元。