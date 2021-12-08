大摩上調蘋果目標價至200美元　較最新收盤價高近17%

繼投行Wedbush將蘋果公司（Apple）的目標股價上調至200美元後，這一華爾街最高目標價現又得到另一家大型投行摩根士丹利（簡稱大摩，Morgan Stanley）的支持。

《財聯社》周三（8日）報道，大摩預計，蘋果股價將受益於虛擬現實和自動駕駛汽車等新產品類別。

摩根士丹利分析師Katy Huberty維持了對蘋果的「增持」評級，並將該股目標價從164美元上調至200美元（較最新收盤價高近17%），和韋德布殊給出的目標價並列華爾街最高。

受此影響，蘋果12月7日盤中一度漲至171.58美元，再創歷史新高。截至收盤，該股上漲3.54%，至每股171.18美元，市值達2.81萬億美元，盤後股價續揚0.82%。

蘋果股價年內累升逾3成

今年以來，蘋果股價已上漲逾30%。隨着科技行業那些估值最高的公司受到美聯儲鷹派信號的衝擊，投資者將蘋果視為日益動盪市場中的一個安全押注。

鑑於蘋果公司的保密工作，投資者一直難以對其新產品進行估值，但Huberty預計增強現實（AR）和虛擬現實（VR）以及自動駕駛汽車將最終體現在蘋果股價中，並表示蘋果也應該受益於科技股「追求品質」的投資趨勢。

「儘管新產品和服務一直帶來持續而實質性的收入貢獻，但蘋果股票似乎沒有體現即將推出的新產品的影響，」Huberty在一份報告中寫道。「我們相信，隨着蘋果公司在未來一年推出AR/VR產品，情況會有所改變。」