戶戶小廚進駐將軍澳　加盟商「和民」：成本僅實體店兩成

戶戶送今年積極擴張，繼在長沙灣、葵青及屯門開設「戶戶小廚」分店，今日（8日）宣布最新的「戶戶小廚」將落戶將軍澳，為該區提供美食。加盟餐廳表示，加入「戶戶小廚」成本僅是開實體店的兩成。

「戶戶小廚」新店位於將軍澳唐賢街33號Capri Place，佔地超過5,266平方呎，服務範圍覆蓋將軍澳、香港科技大學、坑口、景林、翠林、新都城、寶林、銀線灣、清水灣、日出康城及調景嶺共10個地區。

戶戶送認為，將軍澳增長潛力龐大，驅使公司重點發展將軍澳業務，皆因該區有大量住宅落成，預計人口將於2024年增加近55,000人。

（李澤彤攝）

戶戶送：對同業退出本港市場感遺憾

戶戶送香港區總經理許志賢表示，「戶戶小廚」並非僅以出租模式與餐廳合作，而是為餐廳提供不同的零售解決方案。雖然近月本港疫情穩定、餐廳堂食逐漸放寬，但外賣訂單仍持續增長。

對於早前有同業退出香港市場，許志賢感到十分遺憾，指出戶戶送明年將繼續擴張「戶戶小廚」版圖，惟具體方案尚未確定。另外，公司注重送餐專員，會定期落區與他們溝通，了解其需求。

（李澤彤攝）

和民：外賣訂單數量增六至七成

將軍澳新址設有五個廚房，其中日式休閒餐廳居食屋「和民」屬首次進駐「戶戶小廚」；韓式快餐店李家早前已先後進駐屯門、葵青、九龍灣及長沙灣「戶戶小廚」。

居食屋「和民」董事總經理Matthew Chung表示，旗下餐廳進駐將軍澳「戶戶小廚」，無需巨額投資便可拓展外賣業務，成本僅是開一間實體店的兩成。加入將軍澳「戶戶小廚」一週，外賣訂單數量已增長60%至70%。