美國10月「辭職潮」自5月來首度放緩　職位空缺卻仍高企

「大辭職潮」是新冠肺炎爆發後，美國等地出現的現象，自然成為市場人士對美國勞工市場研究的焦點。據勞工部的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）結果顯示，當地10月份辭職率從9月的3%降至2.8%，為5月來首次下跌。惟當地仍有大量職位有待填補，反映出就業市場錯配情況持續，要回復至疫情爆發前水平，仍有要一番努力。



美國10月職位空缺躍升至有記錄以來的第二高位，美國企業在尋找合格員工的方面持續面臨挑戰。

據《財聯社》周四（9日）報道，周三（12月8日），勞工部的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）結果顯示，10月職位空缺數量從9月的1,060萬上升至1,100萬，高於經濟學家預測的1,050萬。住宿和餐飲業、製造業和教育業的空缺職位有所增加。

不過，辭職率從9月創紀錄的3%下降到2.8%，是自5月以來的首次下降，表明企業在留住工人方面取得了一些進展。其中，運輸倉儲業、金融業和娛樂業的辭職人數下降。

職位空缺的增加表明，儘管提供了更高的工資和獎金，企業仍然很難填補職位，勞動力供應可能需要一段時間來滿足需求。同時，新出現的Omicron（奧密克戎）毒株引起了公共衛生問題，使兒童托育的情況變得複雜。

通常情況下，失業人數和職位空缺的數字是比較接近的。但是，勞工統計局的數據顯示，10月有740萬美國人處於失業狀態，遠遠低於職位空缺的總數，這意味着，數百萬美國人暫時選擇不加入就業大軍。

上月勞動力參與率升至疫情爆發後新高

JOLTS報告通常比非農就業報告滯後一個月。日前公布的非農顯示，11月非農就業人口僅增加21萬人，是今年最小的月度增幅。但是，勞動力參與率上升到新冠大流行爆發以來的高點，這表明企業的招聘難題在未來幾個月可能會緩解。

一些聯儲局官員認為，11月非農報告其實比表面上的數字（新增21萬人）要好看的多，其中一些FOMC票委認為聯儲局已有足夠的必要性加快縮減購債規模（Taper）的步伐，以及對加息持更加開放的態度。