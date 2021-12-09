人民幣急升難助港股反彈　關注內房違約　新股現抽飛｜港股早評

港股逼近二萬四大關，反彈力度開始現疲態，即使上日（8日）中美股市齊齊造好，加上人民幣匯率突破2018年5月以來高位，不過亦無助港股進一步回升，主要原因是市場情緒集中在內房股債務危機之上，悲觀情緒亦在新股市場上可見一斑，正在招股的商湯集團及青瓷遊戲均出現抽飛，估計大市將於24000至24400點區間上落。



港股成交跌至兩周最低

恒指上日高開百餘點後，全日維持高低波幅190餘點，未能跟隨中美股市向好。港股動力不足，亦可從成交低迷反映，上日成交金額跌至1,161.2億元，是11月25日以來成交最少。

佳兆業有機會步恒大後塵 市傳有4億美元債恐違約

港股跑輸中美股市，主要原因是市場情緒集中在內房股債務危機之上，特別是繼內房恒大正式違約，許家印遭廣東省政府約談後，另一債台高築的佳兆業亦突然停牌，今早仍未見宣布復牌，投資者關注佳兆業亦有機會步恒大後塵，正式觸發債務違約。市場消息指，佳兆業有4億美元（約31.2億港元）債券原於本周二（7日）到期須支付本息，其中本金部分不設寬限期，盛傳債權人尚未收到任何兌付款項。

今年２月上市的快手，傳出將於年底裁員消息。（資料圖片）

新股出現抽飛

港股反彈乏力，拖累新股市場亦出現抽飛。近期較多人談論的、主打人工智能軟件的商湯集團的孖展認購反應慢熱，綜合多間券商數據顯示，暫時錄約17.6億元孖展，超購近2倍。至於另一間 青瓷遊戲，更出現大量抽飛，該股曾錄得超過3億元孖展認購，不過券商數據顯示孖展額已經跌穿3億元。

快手傳年底裁員

個股方面，股價以今年高位計急瀉逾80%的內地短片社交平台快手，傳出年底裁員消息。內地傳媒引述公司員工指，年底公司將完成北京、上海、廣州和深圳的商業化團隊轉型，部分業務線將被取消，剩餘業務線會在12月底將辦公地點調至杭州。據公開招料顯示，快手於今年6月底有27,125名全職僱員，較去年底21,499人大增逾5,000人。