港股處24200水平　恒指成份股全升　僅比亞迪跌不足1%｜持續更新

隔晚美股三大指數高收，道指收升35點或0.1%，報35754點。標指上漲0.31%，報4701點，距離歷史高位只欠0.9%。納指漲0.64%，收市報15786點。阿里巴巴（9988）ADR收121.93元，較港股上日收市120.6元高1.1%。



港股連續兩日累彈647點，在24000點爭持，「黑期」今早上升約200點，在24167點附近。焦點股份可留意濠賭、電力及體品板塊。佳兆業（1638）繼續停牌。



【10:16】恒指成份股全升 僅比亞迪跌不足1%

港股現升約200點，處24200點水平。

恒指成份股全升，僅比亞迪（1211）微跌0.4%，報290.6元。

石藥集團（1093）升幅暫為最多，漲4.7%，報8.54元。

【09:54】電力股早段跑出

港股現升232點或0.97%，報24229點；恒生科指升98點或1.65%，報6068點，重上6000元大關。

電力股早段跑出，潤電（0836）續揚6.2%，報25元。中國電力（2380）上漲4.1%，報4.78元。龍源電力（0916）飆近7%。

快手（1024）轉升3.5%，報87.15元。

【09:50】深證成指曾觸及15000點 創近4個新高

內地三大指數個別發展。滬指現升4點或0.11%，報3641點；深證成指開報14965點，高開不足1點或0.01%，其後衝上15000點，是8月12日以來首次。

創板指則跌16點或0.48%，報3408點。

【09:20】恒生指數高開171點

恒生指數高開171點或0.71%，報24168點；科指亦高開54點或0.91%，報6024點；國指升63點或0.74%，報8586點；大市成交額暫為30.67億元。

科技股騰訊（0700）高開1.6%，報474.4元；阿里巴巴（9988）亦開升1.7%，報122.6元；美團（3690）漲2.4%，報251.2元；京東（9618）微升0.7%，報309元；小米（1810）則跌0.52%，報19.12元。

思摩爾（6969）漲4.4%，報46.6元。

港交所（0388）升0.13%，報471.8元。

快手（1024）開跌0.24%，報84元；傳年底大裁員，據報補償方案尚未談妥。