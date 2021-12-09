港股高收257點企二萬四　阿里健康飆逾6%　北水連續12日錄淨流入

隔晚美股三大指數高收，道指收升35點或0.1%，報35754點。標指上漲0.31%，報4701點，距離歷史高位只欠0.9%。納指漲0.64%，收市報15786點。阿里巴巴（9988）ADR收121.93元，較港股上日收市120.6元高1.1%。



港股連續兩日累彈647點，在24000點爭持，「黑期」今早上升約200點，在24167點附近。焦點股份可留意濠賭、電力及體品板塊。佳兆業（1638）繼續停牌。



【16:10】港股高收257點 企二萬四

港股維持走勢，全日升257點或1.08%，收報24254點；恒生科指升132點或2.23%，收報6103點；恒生國指升134點或1.58%，報8657點；大市全日成交額1,251.81億元。北水連續12日錄淨流入，今日全日錄得21.82億元。

阿里健康（0241）全日飆6.37%，收報7.68元，成交額4.31億元；阿里巴巴（9988）升2.3%，收報123.4元；騰訊（0700）漲1.2%，收報472.6元；美團（3690）漲0.7%，收報247元；京東（9618）揚1.3%，收報311元；小米（1810）漲0.9%，收報19.4元。

電力股續跑出，潤電（0836）全日飆5.1%，收報24.75元。另中國電力（2380）漲8.3%，收報4.97元；龍源（0916）高收9.2%，收報17.88元。

藥明生物（2269）續揚3.1%，收報105元，成交額12.07億元。

【14:30】內房股續走高

阿里巴巴（9988）漲2.4%，報123.5元；騰訊（0700）亦升1.2%，美團（3690）漲近1%。

恒大（3333）午後曾抽升半成，高見1.83元，現報1.8元，仍升4.05%；融創（1918） 亦升4.3%。另外，中海外（0688）、潤地（1109）升1.5%；碧桂園（2007） 、雅居樂 （3383）升2%。

滙豐（0005）跌0.44%，友邦（1299）亦挫0.54%。

恒指午後維持升約250點，報24253點；恒生科指升2.21%，報6102點。

【12:00】ATM撐市 半日升213點

ATM撐市，港股半日升213點或0.89%，午報24210點；恒生科指升122點或2.05%，午報6092點；國指午報8642點，升119點或1.4%；大市半日成交額708.56億元，北水錄淨入5.91億元。

阿里巴巴（9988）半日漲1.8%，午報122.8元；騰訊（0700）升1.16%，午報472.4元；美團（3690）漲1.06%，午報247.8元；京東（9618）漲1.4%，午報311.4元；小米（1810）微升0.6%，午報19.34元。另外，快手（1024）升近3%，午報86.7元。

電力股續造好，潤電（0836）半日漲1.9%，午報24元。另外，中國電力（2380）漲6.1%，午報4.87元；龍源電力（0916）升5.9%，午報17.34元。

友邦（1299）則跌0.24%，午報83元；中移動（0941）微跌0.215%，午報46.5元。

汽車股方面，比亞迪（1211） 半日跌0.5%，午報290.4元；吉利（0175）則漲1.9%，午報23.95元；另外，長汽（2333）升1.8%，午報30.95元。

【10:52】阿里健康飆近半成

港股曾飆318點，高見24314點，最新報24253點，升256點或1.07%。

科指揚逾2%，報6094點。

阿里健康（0241）飆近半成，報7.58元，創5日新高。

阿里巴巴（ 9988）升近2%，報123元。

【10:16】恒指成份股全升 僅比亞迪跌不足1%

港股現升約200點，處24200點水平。

恒指成份股全升，僅比亞迪（1211）微跌0.4%，報290.6元。

石藥集團（1093）升幅暫為最多，漲4.7%，報8.54元。

【09:54】電力股早段跑出

港股現升232點或0.97%，報24229點；恒生科指升98點或1.65%，報6068點，重上6000元大關。

電力股早段跑出，潤電（0836）續揚6.2%，報25元。中國電力（2380）上漲4.1%，報4.78元。龍源電力（0916）飆近7%。

快手（1024）轉升3.5%，報87.15元。

【09:50】深證成指曾觸及15000點 創近4個新高

內地三大指數個別發展。滬指現升4點或0.11%，報3641點；深證成指開報14965點，高開不足1點或0.01%，其後衝上15000點，是8月12日以來首次。

創板指則跌16點或0.48%，報3408點。

【09:20】恒生指數高開171點

恒生指數高開171點或0.71%，報24168點；科指亦高開54點或0.91%，報6024點；國指升63點或0.74%，報8586點；大市成交額暫為30.67億元。

科技股騰訊（0700）高開1.6%，報474.4元；阿里巴巴（9988）亦開升1.7%，報122.6元；美團（3690）漲2.4%，報251.2元；京東（9618）微升0.7%，報309元；小米（1810）則跌0.52%，報19.12元。

思摩爾（6969）漲4.4%，報46.6元。

港交所（0388）升0.13%，報471.8元。

快手（1024）開跌0.24%，報84元；傳年底大裁員，據報補償方案尚未談妥。