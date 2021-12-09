蘋果股價再破頂　市值直迫3萬億美元　僅次德國為世界第5大經濟體

蘋果美股漲2.28%，報175.08美元，再創新高，市值為28,724.3億美元，接近3萬億美元，這使得其成為相當於僅次於德國的世界第五大經濟體。

據《網易科技》周四（9日）報道，這是一個重要里程碑，蘋果市值一年多前剛剛突破2萬億美元大關。

蘋果12月8日收漲2.28%，報收於175.08美元，市值達2.87萬億美元。但如果要想達到3萬億美元市值，該股需要以182.85美元的價格交易，併為強勁的反彈畫上句號。投資者押注於其品牌，並將其視為相對安全的避風港，從而推動了這波漲勢。

在2020年飆升80%的基礎上，蘋果股價今年迄今已累計上漲約30%。相比之下，標準普爾500指數同期上漲了25%。蘋果在「萬億美元市值俱樂部中」的同行，包括微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和特斯拉，股價則都上漲了10%到70%。微軟市值為2.5萬億美元，而Alphabet和亞馬遜市值都低於2萬億美元。

大多數投行予「買入」評級

Hargreaves Lansdown的高級投資和市場分析師Susannah Streeter表示：「正是因為擁有真正強大的品牌，蘋果似乎對經濟力量的起伏波動有了更強的免疫力。它的新產品線也相當強大。儘管在獲取手機和確保向公眾開放方面存在一些弱點，但蘋果仍是最吸引人的品牌之一。」

在過去10年的大部分時間裏，蘋果始終是世界上市值最高的公司，2018年成為第一家市值達到萬億美元的公司。隨後，該公司花了兩年時間將這個數字翻了一番。該股已經比華爾街分析師平均預測的目標股價中值高出4美元，大多數分析師認為該股評級為「買入」或更高。

今年早些時候，在首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook）就供應鏈困境以及難以採購半導體和零部件製造智能手機和筆記本電腦發表評論後，該公司曾短暫地將「全球市值最高公司」頭銜讓給微軟。然而現在，微軟距離市值達到3萬億美元還差約5,000億美元。

日前蘋果亦獲大行摩根士丹利唱好，將目標價升至200美元，為眾大行中最牛。

$Apple(AAPL.US)$