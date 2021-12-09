巧婦難為｜內地上月CPI按年升2.3%　菜價貴31%　豬肉卻跌近33%

根據中國國家統計局公布的數據顯示，中國11月居民消費價格（CPI）按年上漲2.3%，11月工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲12.9%。

中國11月CPI按年上漲2.3%，預期漲2.5%，前值漲1.5%；11月PPI按年上漲12.9%，預期漲12%，前值漲13.5%。

11月份，全國居民消費價格按月上漲0.4%。其中，城市上漲0.3%，農村上漲0.6%；食品價格上漲2.4%，非食品價格持平；消費品價格上漲0.9%，服務價格下降0.3%。

期內，食品價格按年升1.6%，主要是菜價升幅近乎倍增至約31%，但豬肉價格跌幅收窄至近33%。非食品價格亦升2.5%，汽油及柴油價格升幅分別擴大至近37%及近41%。

豬肉價格按月升12.2%

11月份，食品煙酒類價格按月上漲1.6%，影響CPI上漲約0.44個百分點。食品中，鮮菜價格上漲6.8%，影響CPI上漲約0.16個百分點；畜肉類價格上漲5.2%，影響CPI上漲約0.16個百分點，其中豬肉價格上漲12.2%，影響CPI上漲約0.15個百分點；鮮果價格上漲4.3%，影響CPI上漲約0.08個百分點；蛋類價格上漲3.0%，影響CPI上漲約0.02個百分點；糧食價格上漲0.7%，影響CPI上漲約0.01個百分點；水產品價格下降1.7%，影響CPI下降約0.03個百分點。

其他七大類價格按月兩漲兩平三降。其中，衣著、交通通信價格均上漲0.3%；居住、醫療保健價格均持平；教育文化娛樂、其他用品及服務、生活用品及服務價格分別下降0.5%、0.5%和0.4%。

11月份，全國工業生產者出廠價格同比上漲12.9%，按月持平；工業生產者購進價格按年上漲17.4%，按月上漲1.0%。1月至11月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲7.9%，工業生產者購進價格上漲10.7%。