人民幣中間價升至2018年5月15日以來最高　匯率拐點或正形成

人民幣中間價今日（9日）上調179點，報6.3498，為2018年5月15日以來最高。

《證券時報》12月9日報道，人行宣佈全面降準之際，人民幣兑美元匯率悄然繼續走強。

儘管人民幣匯率近期無礙美元指數走強，上演一波堅挺升值的獨立行情，但人民幣匯率回調貶值的風險也愈發值得警惕，尤其是在明年中美貨幣政策或趨向分化的窗口期，受訪的分析人士認為，人民幣匯率易貶難升，匯率拐點正在形成。

人民幣短期強勢格局難撼

自11月以來，人民幣兑美元匯率與美元指數之間的背離逐漸引起市場關注，並引發政策面的風險提示。11月18日，全國外匯市場自律機制在第八次工作會議上少見地提出「偏離程度與糾偏力量成正比」，這被市場解讀為暗含人民幣升值已偏離中樞之意。

然而，人民幣匯率升勢依舊。CFETS人民幣匯率指數從11月19日至12月3日上漲幅度達0.82%，同期美元指數升幅僅0.1%左右。

支撐人民幣匯率獨立走強的因素是多方面的。中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，11月以來，在聯儲局收緊貨幣政策的預期下，美元指數快速走高，但同期人民幣走勢保持穩定，甚至略有升值，這主要緣於以下幾方面因素：一是在海外供應鏈產業鏈瓶頸不斷深化背景下，中國出口訂單持續增加，貿易順差和外匯收入保持在高位，有力地支撐了人民幣匯率。二是自去年以來，人民幣的投資和避險屬性就不斷凸顯，隨着中國金融市場開放程度加大，外資不斷增持人民幣債券和股票資產，特別是海外新型變異毒株的出現，使得市場避險情緒升温，人民幣受到更多青睞。三是海外通脹高企，而中國通脹保持在較低水平，從購買力平價角度看，也在一定程度上提振人民幣。

華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，推動人民幣匯率逆勢走強有兩方面因素值得關注，一是近期人民幣兑美元的即期交易量顯著放大，交易情緒助推匯率走強。二是由於貿易順差走闊，同時銀行代客涉外收付款順差同步走高，企業結匯意願提升導致銀行代客結匯需求走強。

匯率拐點正形成 明年或小幅走弱

在人民幣匯率走強的同時，推動匯率貶值回調的動因也在積蓄。在張瑜看來，人民幣匯率的大拐點正在形成。

「疫情後人民幣匯率持續走強的行情可能正在接近尾聲，明年人民幣匯率易貶難升。」張瑜稱。