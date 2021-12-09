美銀：美股實際盈利收益率　為過去74年最差

隨着市場對Omicron（奧密克戎）變異毒株的擔憂情緒減弱，美國三大主要股指當地時間周三（12月8日）連續第三天上漲。不過，就在市場行情出現回暖之際，美銀（Bank of America）策略師卻最新發出了一項嚴峻警告：美股的實際盈利收益率已經降至了74年來最深的負值水平，而在歷史上僅有的四次跌入負值經歷中，美股均不幸陷入了熊市。

《財聯社》周四（9日）報道，以Savita Subramanian為首的美銀策略師在周三報告中寫道，標普500指數目前的實際盈利收益率為-2.9%，意味着如果公司業績未能持續增長，那麼投資者經通脹調整後將損失2.9%。而上一次，實際盈利收益率陷入負值的程度如此之深，還要追溯到1947年。

根據美銀的統計，前四次實際盈利收益率為負的時候，美股均出現了熊市。

這四次經歷分別是二戰後的熊市、1970年代的「滯漲時代」、1980年代的「沃爾克衝擊」和2000年的科技股泡沫。

通脹猛於虎 投資者該如何佈局？

事實上，與眼下美股市場所經歷的實際盈利收益率為負局面相印證的是，債券市場更是早已對此習以為常。一組數據顯示，目前全球的實際國債收益率也已罕見地降至了-4.1%。

在過去半年，美國CPI已經連續六個月達到或高於5%，是美聯儲2%目標的兩倍多，10月CPI按年漲幅更是來到「6時代」，創下31年新高。目前，市場普遍預期本周五將公布的美國11月CPI數據甚至有望進一步攀升，逼近7關口。

面對高通脹的局面，美銀策略師在最新報告中正建議投資者在能源、金融和房地產等抗通脹板塊尋求避險。

長期來看，美國銀行一直看跌美國和歐洲股市，儘管這兩邊主要指數在最近幾個月都創下了歷史新高。該行策略師還表示，對未來12個月通脹率將從6.2%降至2.5%的預期可能過於樂觀，這代表着40年來最急速的通脹下降。負實際盈利收益率正預示着市場的下行風險。

事實上，眼下基於高通脹等宏觀基本面因素，看衰美股未來前景的並不止美銀一家。

高通脹引發的連鎖反應便是美聯儲可能在明年更為提前地採取加息行動。加拿大皇家銀行資本市場美國股票策略主管Lori Calvasina周三也警告稱，那些忽視更加鷹派的美聯儲的人，請後果自負。 「我們的策略師認為市場過於樂觀。人們低估了到2023年的加息次數以及美聯儲最終可能達到的高度，」Calvasina在當天的一場直播活動中稱。

Calvasina表示，應對美聯儲轉變以及潛在的額外市場波動的最佳方式是投資價值型股票。

華爾街預測陷入重大分歧？

有意思的是，在上述市場悲觀預測浮現的同時，不少華爾街則依然並未改變對明年美股的樂觀基調。

瑞士信貸（Credit Suisse）首席美股策略師Jonathan Golub周四剛剛將對標普500指數2022年的目標位上調了200點，至5200點，理由是企業盈利前景改善，金融環境寬鬆。該公司還將2022年標普500指數的每股收益（EPS）預期從此前的230美元上調至235美元。其上調的前提是，明年美國政府不會提高企業稅率。

摩根大通的首席全球策略師Marko Kolanovic團隊近期也預計，隨着明年疫情結束經濟全面復甦，市場波動將會消退。

類似的戲劇性反差，正導致彭博調查的策略師預測相差程度，達到了十年來的第二高。到目前為止，受訪策略師對標普500指數2022年的目標位橫跨4400點到5300點，相距多達20%。

TD Prime Services董事Joshua Leonardi表示，「目前有更多的變量正在影響市場，無論是美聯儲的政策、通脹，還是疫情的搖擺不定，整體的宏觀地緣政治環境給市場帶來了更多的不確定性。」