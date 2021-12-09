港交所史美倫︰可持續金融市場融資　亞洲表現落後　份額少於1%

首屆香港交易所亞洲綠色峰會今日﹙9日﹚舉行，該所主席史美倫致詞時表示，缺少社會的配合，政府不可能達到碳中和的目標，而商界及金融界也有角色可演。

她指出，碳中和的目標需要可持續融資，而許多公私營機構都已在氣候融資方面作出承諾，包括提出每年投資千億美元計的目標。不過，亞洲在這方面落後，需急起直追，目前全球可持續金融市場30萬億美元融資當中，少於1%資金來自亞洲。

史美倫續稱，資本要有效配置到低碳轉型，區內可持續金融生態系統必需充滿深度、活力和流動性。香港是領先的金融中心之一，擁有全球最大的離岸人民幣資金池、全球其中一個最大的融資池，以及亞洲最大的資產管理市場，在強勁的監管框架、多元的國際投資者基礎、產品漸多元化下，香港是連結亞洲與世界各地的有效橋樑，而強勁的金融基建及政府支持，令香港成為亞洲綠色和可持續金融中心扮演更重要的作用。

至於港交所，史美倫指，該所在推動低碳經濟方面發揮關鍵作用，向市場提供所需的框架、指示、資源、支援及融資。同時，港交所也扮演監管角色，繼早前把環境社會及管（ESG）引入上市規則外，近日也提升上市企業的ESG的披露標準，如減碳排放的標準。港交所作為市場經營者，也為綠色產品建立生態系統，幫助企業向低碳轉型，營運更具可持續性。

史美倫補充，在達致碳中和的目標上，港交所未來會加強上市公司在ESG方面的披露及教育。