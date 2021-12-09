港交所歐冠昇︰實現全球淨零　2030年前需90萬億美元

港交所﹙0388﹚行政總裁歐冠昇認為，碳中和的目標涉龐大的投資，為香港提供許多機會，港交所可在這領域向區內顯示領導角色。

歐冠昇在首屆香港交易所亞洲綠色峰會上表示，全球可持續投資資產過去兩年增長15%，至超過35萬億美元，但要實現全球淨零，在2030年或之前仍需90萬億美元，以建設具氣候適應能力的基礎設施，這要求一個具適應性又創新的金融系統、強勁的綠色和可持續金融產品服務生態系統，以至鼓勵性的監管環境。

中國力爭2060年前實現碳中和，積極推動綠色低碳技術創新，歐冠昇認為，區內綠色金融融資潛力龐大，單是中國未來30年便要作出20萬億美元與綠色項目有關的投資，而去年中國綠色貸款和債券總數分別為1.8萬億美元和1,250億美元，成為全球第一大和第二大市場。

歐冠昇預期，中國的碳交易市場覆蓋面將不斷擴大，於碳轉型的道路上全速前進，為全球投資者帶來龐大機遇。談及港交所角色，歐冠昇指出，該所處於一個理想的位置，創立具深度、流通性的領先可持續金融系統，以促進取得推動碳轉型所需的資金，特別是中國市場。

他透露，今年至今共有91家公司在港交所發行綠色或ESG有關的債券上市，集資額約2,700億港元，大幅高於去年同期只有18家公司、集資額670億港元。