畢馬威：香港新股集資排名跌至三甲　料明年下半年氣氛回暖

今年港股跑輸環球股市，即便是年初熱爆的新股市場，在下半年亦失色不少。會計師行畢馬威預測，今年港交所（0388）將會在全球新股集資額排名中跌出三甲，位列第四，下調全年新股集資額預測至3,560億元，料全年共有110隻新股上市。

該行預計，明年香港將會有100至120隻新股上市，集資額或高達4,000億至4,500億元。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指，該行對明年上市集資的預測數字較為保守，而今年第三、四季有不少新股申請延期上市，預計至明年初未必很快復甦，相信要在下半年新股市場氣氛才回暖。

該行對明年預測數字較為保守，目前逾180家企業的申請正在處理中，但預計最後並非所有企業都成功上市。因近月新經濟企業因監管風險估值下跌，同時市況波動亦會影響企業的上市意欲，相信企業會等待更好的時機上市。

放寬第二上市 合資格企業或增逾廿間

畢馬威中國香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀指，近十年本港多次成為全球新股集資的首位，而今次非首次跌出三甲位置，她認為市況波動、新股上市股價表現不理想等情況，均會對公司的上市部署有影響。

有傳中國或收緊公司使用VIE架構上市的規管，朱雅儀認為有關政策主要基於國家安全，相信短期會令上市速度減慢，但長遠而言企業仍然有集資需求，故長期影響不大。

對於明年聯交所將放寬第二上市的條件，畢馬威預計將會有額外20至30間公司符合條件，回港上市。