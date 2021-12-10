連登仔契媽﹕未曾經歷市升旗下基金表現差　會反省是否有任何遺漏

有華爾街女股神及連登仔契媽之稱的Ark Investment Management創辦人Cathie Wood，在周四（9日）時表示，未來五年內，創新類公司的股票價值可能會翻兩番，年回報率約為40%。

對於美股持續上揚，而由其主理的基金表現失色，她指出從未見過這種情況；又指出經歷這種情況，會自我反省，看看有何遺漏。

料Tesla股價可挑戰3000美元

據《新浪財經》報道，Cathie Wood在接受採訪時表示，特斯拉（Tesla）目前的股價看起來仍然被低估，而Twitter的廣告業務將繼續好轉。

在特斯拉問題上，Cathie Wood認為，電動汽車市場的前景，加上該公司的市場份額，讓這家電動汽車巨頭有可能達到每股3,000美元的價值。

此外，她認為，創新類公司的股票的年增長預期將達到40%，而此前她的團隊在3月份時的預期為15%。「華爾街上最老練的一批投資者中，有部分認為股票市場已經處於泡沫區域，但我們完全不同意，」她表示。

稱回調為創新股帶來入市機會

Cathie Wood補充稱，創新股在最近經歷了一次回調，而她認為這一回調為增加關鍵科技板塊的持倉提供了機會。

Cathie Wood辯解道，當多數創新趨於一致的方向時，許多科技板塊將處於「指數級增長」的邊緣。這或許會為未來幾年帶來高增長潛力。

Cathie Wood認為，在20世紀90年代末和21世紀初的網路和通訊泡沫時期，許多傳統投資者過度投資科技股，這使得他們現在會對科技股過度恐慌。她解釋道：「在科技和通訊泡沫時期，那些投資者走得太前了。但現在不一樣，我們已經準備好迎接高科技黃金時代的到來。」

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