德銀：美股躺賺時代結束　明年投資者選股時將更挑剔

德意志銀行稱，明年將標誌着股票挑選法重回股市。策略師Luke Templeman在周三（10月8日）的一份報告中寫道：「2022年，隨着股市失去過去10年支撐所有股票的資金，投資者可能會被迫變得更加挑剔。」

據《智通財經APP》周四（9日）報道，德意志銀行表示，加息帶來的債券收益率上升，將使投資者在固定收益和其他對利率敏感的投資對象方面有更多選擇。隨着央行對資產購買的減少，流動性減少，基金經理可能不得不做更多的功課才能獲得較高的回報。最終，主動型經理人可能會重新流行起來。

今年的反彈將股市推至新高後，由於預計央行縮減購債規模和新冠風險將對回報造成壓力，2022年的前景要黯淡得多。Templeman並不是唯一一個預測明年選股回歸的人，Amundi SA和Vanguard Group Inc．的信貸投資者也表示，隨着刺激措施的減少，基本面因素將變得更加重要。

稱今年股市是自金融危機後最佳一年

Templeman表示，今年的市場繁榮可能是2008-2009年金融危機之後的頂峰。德意志銀行的數據顯示，央行注入經濟體的資金中有相當大一部分流向了被動型基金，這些基金購買的是整個股票指數，而不是特定的公司。

不過，主動型投資的人氣要恢復還有很長的路要走。美國銀行和EPFR Global的數據顯示，雖然今年股票基金的資金流入達到創紀錄的約9000億美元，但其中近90%流入了被動式交易所買賣基金（ETF）。投資者一直青睞被動型產品，因為它們的成本較低，且易於操作。

儘管自疫情爆發以來，市場考慮過區分實力較強和實力較弱的公司，但明年可能會有所不同。Templeman在報告中寫道：「股市將因基於基本面選股的恢復而震盪。」