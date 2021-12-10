人民幣連破三關　人行突出手後急挫　三大因素壓低港股｜港股早評

人民幣本周急升至逾三年高後，上日港股收市後人行突然出手調控，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，人民幣匯價立馬挫，離岸價兌美元一度貶值破6.38關口。面對匯率本周急升急跌，加上、內房股恒大及佳兆業遭降評級至「有限違約」，同時美國公布備受關注的通脹數據前，美股終止三連升，中概股更再度下挫，相信三大因素將令港股受壓，勢考驗二萬四大關承接力。



人民幣周初連破三大關 觸發人行年內第二度出手

人民幣匯率本周的確升勢驚人，周三在岸、離岸人民幣兌美元更雙雙升破6.36、6.35及6.34三大關口，創逾三年高。上日收市後，中國人行上調金融機構外匯存款準備金，壓抑人民幣升勢，自2021年12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。

今次是人行第二次出手，上一次宣布調高外匯存款準備金率，是在今年5月底，把相關比率由5%升至7%。當時的市場反應皆認為是為壓抑人民幣升值預期，並觸發人民幣匯率在5月底的年內高位回調。

恒大佳兆業遭惠譽降評級至「有限違約」

另外內房債務亦有進一步發展，評級機構惠譽再將中國恒大及佳兆業評級雙雙從「C」級降至「有限違約」。兩家公司均已出現債務違約，當中恒大子公司景程發行的兩隻美元債的寬限期於周一（6日）完結，應付利息分別為4,190萬美元及4,060萬美元。惠譽指出，此次下調反映了這兩隻美元債利息在寬限期結束後仍未獲支付。

佳兆業集團於本周（8日）停牌後，據《路透》報道已就總值120億美元（折合約936億元）離岸債務開展重組。同時，本周較早前市場傳出恒大計劃將所有離岸債務納入重組計劃，將成為中國最大企業債務重組個案之一。

美通脹數據前夕 美股終止升勢納指挫1.7%

第三個利淡港股的因素，是今晚美國將發備受關注的通脹，美股隔晚已經率先結束連續三日強勢。表現最弱的是科技股主導的納指，以近全日低位收市，收跌1.7%，報15517點。標普500指數跌0.7%，報4667點。道指先升後回，收市基本持平，同時多間中概股在美股市場下挫，愛奇藝及滿幫齊挫8%-9%。