恒指午後挫200點　人民幣匯價跌　中資券商股借勢回吐｜持續更新

市場留意周五（10日）出爐的美國11月份CPI，美股連升三日後回吐，道指收市跌不足1點，報35754點；標指下滑0.72%，收市報4667點；納指跌1.71%，收市報15517點。港股連續三日高收，「黑期」今早跌約220點，在24000點附近，料恒指或會徘徊二萬四水平。



今日焦點有三隻新股掛牌，包括固生堂（2273）、凱萊英醫藥（6821）及北海康成（1228）。另外騰訊（0700）ADR折合報464.01元，較港收市價低8.59元或1.8%；阿里巴巴（9988）ADR折合報120.77元，較港收市價低2.63元或2.1%。



【14:31】人民幣匯價跌 中資券商股借勢回吐

恒指午後跌幅擴大至約200點，現報24051點；恒生科指跌74點或1.23%，報6028點。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690）均跌逾1%。

人民幣匯價急跌，內銀、航空個別發展，建行（0939）跌0.2%，報5.32元；工行（1398）則升0.46%，報4.35元；中國東方航空（0670）、中國國航（0753）跌逾2%。

中資券商股亦借勢下跌，東方證券（3958）跌2.5%，中信証券（6030）、廣發証券（1776）跌逾2%。

【12:04】港股半日跌122點 暫守24100水平

恒指半日跌122點或0.5%，午報24132點；恒生科指跌31點或0.51%，午報6071點；恒生國指午報8625點，跌31點或0.37%。大市成交額達610.75億元。

青島啤酒（0168）據報擬遭復星國際子公司出售股份，其股價今日半日升0.8%，午報69.05元。

ATM偏軟，阿里巴巴（9988）半日跌0.8%，午報122.4元；騰訊（0700）跌0.6%，午報469.8元；美團（3690）跌0.4%，午報246元；京東（9618）、快手（1024）則逆市升1%。

中國電力（2380）曾破頂高見5.09元，股價倒跌逾4%，低見4.74元，半日報4.75元，跌4.4%；潤電（0836）升幅收窄至0.2%，報24.8元。

【11:08】恒指再度跌逾百點

恒指再度跌逾百點，現報24117點；恒生科指跌0.27%，報6086點。

中遠海控（1919） 逆市升3%，高見15.32元。

【10:54】濠賭股下跌

濠賭股下跌，其中藍籌股金沙（1928）跌近3%；銀娛（0027） 跌1.7%。另外，永利 （1128）跌近2%；美高梅（2282）跌2.75%，新濠（0200）跌3.4%；澳博（0880）挫1.1%。

電力股個別走勢，潤電（0836）漲逾2.22%，報25.3元。中國電力（2380）則跌1.81%，報4.88元。

【10:11】彩生活復牌 曾跌近13%

彩生活（1778） 復牌，開市後曾跌近13%，破底低見1.01元，最新報1.05元，仍瀉近一成，成交72.76萬元。彩生活稱母企花樣年 （1777） 因未還款，公司7.8億股或被押記。

蘋果概念股普遍續揚，舜宇（2382）升0.7%；高偉電子（1415） 升5%，破頂高見13元；丘鈦（1478） 亦升半成；至於瑞聲（2018） 則偏軟跌0.3%。

美團（3690） 早段倒升1%，高見249.6元；阿里巴巴（9988）跌0.8%；騰訊 （0700） 跌0.1%。

恒指跌幅收窄至約72點，報24182點。

【09:20】恒生指數低開184點

恒生指數低開184點或0.76%，報24070點；科指亦低開45點或0.74%，報6058點；國指跌60點或0.7%，報8597點；大市成交額暫為51.55億元。

科技股騰訊（0700）低開0.34%，報471元；阿里巴巴（9988）亦低開0.9%，報122.3元；美團（3690）平開，報247元；京東（9618）平開，報309元；小米（1810）跌0.4%，報19.32元。

港交所（0388）跌1.1%，報466元；友邦（1299）跌1.4%，報81.7元。

中國恒大（3333）低開近2%，報1.77元；惠譽將其評級由C級下調至有限違約。另外媒指許家印反對快速出售資產來籌集資金。

新股固生堂（2273）首掛高開逾一成半，報33.4元。北海康成（1228）挫近兩成，報9.8元；凱萊英醫藥（6821）平開，報388元。