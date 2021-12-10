馬斯克再沽93萬股Tesla　累計套現120億美元

特斯拉（Tesla ）行政總裁馬斯克（Elon Musk）繼續減持公司股份。於當地時間周四（9日），他賣出了價值近9.4億美元的特斯拉股票，朝着出售其所持股份10%的目標再近一步。



據美國證交會文件顯示，馬斯克於12月9日以每股6.24美元的價格行使了2,165,241份期權，並以1,003美元至1,062美元的價格出售了934,091股股票特斯拉股票，價值近9.4億美元。股票出售旨在滿足行使期權的預扣稅義務。

作為薪酬計劃的一部分，馬斯克於2012年獲得了2,280萬股的股票期權獎勵，執行價為每股6.24美元。這些期權將於明年8月到期，馬斯克必須為行權獲得的收益支付所得稅。

馬斯克曾在9月表示，他打算在第四季度出售大量股票。媒體上個月報道稱，馬斯克面臨着大約150億美元與行權相關的稅單。

馬斯克最近幾周已經進行了一系列拋售，他上一次出售特斯拉股票是在12月2日。自11月8日以來，馬斯克已經行使約1,286萬份股票期權，並累計出售逾1,103萬股特斯拉股票，價值近120億美元。

身家達2820億美元

11月6日，馬斯克在推特上發起了一項民意調查，詢問其6,250萬粉絲他是否應該出售10%的特斯拉股票。投票結果顯示，在350萬張投票中，近58%支持出售。不過，實際上在投票結果出爐之前，股票出售計劃就已經安排好了。

當馬斯克進行調查時，他擁有約1.7億股特斯拉股票，其中的10%就是1,700萬股。這意味着馬斯克目前已經賣出其預計出售量的近65%，他還有大約600萬股待售。

過去30天，特斯拉股價跌超6%，但今年迄今仍上漲38%。儘管最近財富有所縮水，但根據彭博億萬富翁指數，馬斯克當前仍坐擁2,820億美元，是世界上最富有的人。

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