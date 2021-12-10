伊利落實120億元人民幣定向增發　高盛等外資機構配獲發逾4成股份

A股上市公司伊利股份（上海﹕600887）落實120億元（人民幣‧下同）定向增發集資計劃。伊利此次定增吸引的外資參與者陣容堪稱豪華，巴克萊銀行（Barclays Bank）、滙豐銀行 （HSBC）、安聯環球（Allianz Global）、建峖實業投資（Janchor Partners）、高盛（Goldman Sachs）、瑞士銀行（UBS AG）和摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank, NA）紛紛出動。

公告顯示，參與伊利股份本次定增的機構共53家，最終有22家機構獲配。在本次定增中，外資機構的獲配數量在各個細分類型中居於首位。7家參與申購的外資中，除了建峖實業投資（Janchor Partners）外，其餘6家機構都已獲配。

具體來看，巴克萊銀行獲配14.9億元，高盛獲配14.1億元，安聯環球獲配7.9億元，瑞銀獲配6.8億元，摩根大通獲配4億元，滙豐銀行獲配3.8億元，6家外資機構獲配金額合計51.5億元，佔全部獲配金額的比重超四成。

外資鍾愛消費「大白馬」

公募方面，諾德基金獲配4億元，易方達基金獲配3.7億元。

私募方面，高毅鄧曉峰的在管基金獲配4億元，禮仁投資兩隻基金分別獲配3.5億元，四川發展證券投資基金旗下私募基金獲配3.5億元。

券商方面，招商證券、中泰資管、紅塔證券均有獲配。險資方面，平安保險旗下兩隻產品獲配。