易綱親自開腔表態恒大　內房債務重組各施各法｜財經評論

恒大（3333）上周五正式違約，由廣東省人民政府出手督導後，人民銀行行長易綱親自開腔對恒大等內房表態，並指是個別事件，不影響市場中長期融資。而一眾內房對債務重組各施各法，力求尋求幫助時也將自身利益最大化。



上周五，恒大發布了可能無法履行擔保責任的公告，易綱主動提到表示，近期美元債市場波動，部分香港投資者也比較關注。他指，恒大的風險問題是市場事件，將按照市場化、法治化原則妥善處理，債權人和股東的權益將按照其法定受償順序得到充分的尊重。

昨日，人民銀行與金管局昨合辦香港國際金融中心與展望聯合研討會，易綱會上表示，香港作為成熟的國際金融中心，已建立一整套高效的金融運作體系，對於相關問題的處理有清晰的法律規定和程序。而短期個別房地產企業出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。相信是為海外投資者下定心針，代表中央關注事態發展，並非全置海外投資者不顧。

易綱親自開腔對恒大等內房表態，並指是個別事件，不影響市場長期融資。

恒大蘊釀中國最大規模的債務重組之一

深陷債務危機內房均有不同的處理方法。恒大擬將離岸公募債券和私募債務納入重組計劃，可能成為中國規模最大的債務重組之一，其境內外債務達3,000億美元。恒大被中國人民銀行、中國證監會、中國銀保監會相繼表態，認為恒大經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險爆發。

其後，公司無力償債後，向廣東省人民政府求救，並由省政府出手督導處理債務，又設立「中國恒大集團風險化解委員會」，引入國企協助。不過，外媒引述消息人士指，恒大主席許家印抗拒通過快速出售恒大最優質的資產籌集資金，涉及資產包括土地、在珠三角的城市更新項目及物業管理公司。

不過，債務重組需時長達數年，部分危殆的內房卻仍未完全「認命」。佳兆業（1638）是中國房地產行業第三大美元債發行人，包括12月7日到期債券在內，未償還債券總規模達116億美元。

佳兆業或拒絕短期援助

評級機構惠譽再將恒大及佳兆業評級雙雙從「C」級降至「有限違約」（RD，Restricted Default）。惠譽又指，佳兆業未能按時兌付周二（12月7日）到期的4億美元高級債券，且債券的兌付沒有寬限期。《路透社》引述消息人士報道，佳兆業已開始重組總值120億美元的離岸債務。

然而，《Debtwire》引述消息報道，佳兆業或拒絕由Lazard擔任顧問的債權人小組提出高達20億美元的援助計劃，因認為該方案僅涉及公司於12月7日到期的4億美元票據，可能還包括明年初到期的其他部分債券，但僅屬短期債務的解決方案。而另一家內房中國奧園（3883）在遭到另一評級機構標準普爾降評級至「選擇性違約」後，要求標普撤銷其評級。

花樣年主席潘軍表示，公司在兩個月內已識別了95%的海外債權人，並有兩隻境內債獲得展期。

花樣年境內債獲展期 境外債要重組

另外，花樣年 （1777） 在微信官方公眾號發放董事局主席潘軍的訪談，潘軍指兩個月內已識別了95%的海外債權人，並有兩隻境內債獲得展期，而海外債規模超過40億美元（約260億元人民幣）。花樣年也對公司的項目進行了經營分析及預測，與公司顧問討論並推出了境外債務重組框架第一版方案。

潘軍又指，目前主要是開發貸還沒產生大規模的償付，其規模200多億元，並已獲得了債權人諒解。潘軍直言，現在難度最大的是非金融機構貨款，如中小擔保集團、平安不動產等。這部分融資是最早爆發的，都是非金融機構做的價值融資，而集團這兩個月來一直為此溝通解決辦法。

故此，中央眼見內房存巨大的震盪，亦開始容讓內房發債集資。內地《證券時報》報道，根據監管層最新表態，房地產合理發債融資仍將得到支持，並獲悉包括民企在內的多間房企計劃近期發行固定收益產品，例如發行資產支持證券（ABS）。另外，《證券時報》從市場人士獲悉，中國銀行間市場交易商協會今日（10日）舉行房地產企業代表座談會，優先支持部分企業註冊發行債券用於併購及項目建設。相信此舉有利重建市場信心，達至「兩維護」（維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益）方針。