Cathie Wood女股神　成在敢作敢言　敗在Too Big to Win｜林子傑

ARK Innovation ETF（美：ARKK）是全世界最成功的ETF基金之一。自2014年底到2020 年底，ARKK的回報率超過560%，其基金總資產（AUM）從2020年初的18億美元，激增至2021年初約280億美元。

然而，ARKK在2021年第三季度出現了19.7億美元的資金流出，這是自其2014年推出以來最大幅度的淨流出。今年迄今為止，該基金已下跌了22.7%，遠遠跑輸同期標普500指數逾25%的升幅。

Cathie Wood是方舟投資（Ark Invest）創辦人，近日旗下ETF表現不濟，成為網民眾矢之的。（資料圖片）

Cathie Wood為何如此成功

Cathie以大膽的預測聞名。Cathie在2018年2月CNBC上表示，她相信特斯拉（Tesla，美：TSLA）價格可在五年內達到4,000美元，比當時的價格上漲11倍，並於2019年5月（其價格下降了29%後）重申了這一說法。雖然Cathie的聲明當時遭到廣泛嘲笑，但特斯拉的價格在2021年1月分拆調整前的基礎上竟達到了她的目標價。 在2020年11月，她表示比特幣（Bitcoin）可在不遠的將來以達到50萬美元的價格（當下價格的10倍）。

Cathie在2020年末憑藉驚人的回報，成為了投資界名人，並培養了一批狂熱的追隨者，當時他們普遍認為，如果與Cathie Wood一起投資，就不可能虧本。

ARKK為什麼會崩潰？

所有ARK的ETF都遵循「顛覆性創新」（Innovative Disruption）的主題投資。就其本質而言，這些公司的目標都在開發新興技術，並押注他們的產品能成功取代現有技術，它們都正處於商業週期的開始階段，並正在虧損。

這些公司的股票具有非常高的增長潛力，但同時風險也巨大。當投資環境配合時（如去年疫情下的經濟轉型期），ARK ETF投資的公司正是投資者希望瞄準的股票類型。然而，當市場情緒轉為負面、或投資者不再相信他們的故事時，股票的估值可能會急速下跌50%、75%，甚至更多。

華爾街近年失勢，是中美關係轉差其中一個原因。

Too Big to Win（太大而不能成功）

投資者經常忽視由於流動性（Liquidity）不足的原因，基金的規模可以摧毀它以往的成功。一些投資策略可以用少量的資金獲得豐厚回報，但基金經理難以在更大的資金基礎上實現同等的回報。

2020年之前，ARKK的每個平均投資分配（Allocation）不到1億美元，在沒有太多媒體關注或流動性問題下可以靈活地賣出買入大部份的小型公司。然而到了2021年，ARKK每個平均投資分配規模已接近10億美元。可擁有一家小型公司全部流通股的10%或以上，更何況Cathie當時已是華爾街金融界的大紅人，一舉一動一買一賣都備受關注而充滿掣肘，更會引起大幅度的市場價格調整調（Market Impact）。

投資者真正的災難，大多來自已知的未知。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師

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