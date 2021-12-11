北水掃貨但港股二萬四關腳軟　藍籌新貴近乎全數敗陣｜一周回顧

港股上周回升229點或約1%，報23995點，未能企穩二萬四關。恒生科指周初曾穿底並創新低，最後回升約1.9%，報6035點。北水連日掃貨，周五再淨買入28.9億元，已是連續13日淨買入，累達269億元。



恒大（3333）正式違約，獲廣東省人民政府出手督導處理債務。再者，中央又開始容讓內房發債集資，助市場信心回穩。其他內房均見回升，龍湖（0960）、碧桂園（2007）分別升6.6%和6.1%。

交銀國際認為龍頭物管企業可繼續受惠於收併購的擴張，加上公司獲管理層增持。碧桂園服務（6098）成上周恒指成分股表現最好的股份，累升16.3%，報53.9元。根據港交所最新權益披露資料顯示，碧桂園服務於12月6日獲總裁兼執行董事李長江在場內以每股均價46.479港元增持7萬股，涉資約325.35萬元。

可是，藍籌新貴近乎全數敗陣，新奧能源（2688）、網易（9999）、京東（9618）包攬恒指成分股的跌幅三甲，分別下跌6.3%、3.8%和2.9%。潤啤（291）則表現較強，累升6.1%。

中概股小股災累科指穿底 新劇推出閱文急彈

由於上周五的中概股小股災蔓延至周一（6日），阿里巴巴（9988）一度失守110元關，導致恒生科指周初曾穿底並創新低，最後回升約1.9%，報6035點。第二上市的中概股同受牽連，攜程（9961）成為表現最差的科指成分股，累跌8%。

不過，閱文（0772）表現最好，上周累升13.8%，報59.75元，創近一個月高。《雪中悍刀行》是新麗傳媒最重要的劇集之一，也是公司的自有IP，該劇已被證實將於12月15日在央視和騰訊視頻上映，摩根士丹利估計能緩解市場對公司今年盈利的擔憂，予「與大市同步」評級，並相信未來15日股價將上升，發生機率約70%至80%，目標價76港元。