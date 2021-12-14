置地力拓餐飲組合　佔港零售物業面積三成　疫市引入45家新概念店

英資怡和旗下置地公司是「中環大地主」，多項商業物業位處區內優越地段。話雖如此，置地公司亦不斷優化旗下商場組合，包括以「食」作招徠，旗下中環物業組合網羅13家米芝蓮餐廳！該公司接受訪問時透露，自2020年至今，旗下中環物業組合內已迎來45家全新的餐飲概念進駐，堪稱「疫」市奇葩！

13家米芝蓮餐廳 坐落置地中環物業

該45家新餐飲店當中，包括7家新餐廳、13家BaseHall﹙美食廊﹚租戶以及25家期間限定店。置地公司執行董事周明祖表示，置地為中環提供了區內為數最多的餐飲選擇，單是今年便推出4家全新餐飲概念，包括早前已進駐的The Aubrey，近月引入的Ami/ Wood Ear與Moxie，以及將於今年冬季揭幕的Grand Majestic Sichuan。

目前在置地中環物業組合內，已有15家「即買即走」（Grab-and-Go）概念食店、9家期間限定店以及13家米芝蓮餐廳。另外，告羅士打大廈頂層正被轉用作露天餐飲空間，再加上置地歷山內的餐廳Ami / Wood Ear，至明年次季，中環物業組合內露天餐飲空間將達到5個。

周明祖補充，置地同時引入最新的國際與本土餐飲品牌，以及具備社會和環境意識的餐飲概念，以滿足顧客與租戶對餐飲不斷轉變的需求。

餐飲佔港零售物業組合總空間三成

置地公司表示，餐飲是香港零售物業組合核心一環，餐飲概念佔港零售物業組合總空間的30%，而位於中環怡和大廈地庫的Grappa's Cellar被轉換作BaseHall，每半年至一年會定期輪換BaseHall內食店，當中全數10家期間限定餐飲概念均為香港本地品牌，更透過BaseHall與快閃空間，為小型商戶搭建平台，提供牌照事務支援。

另外，置地公司又指，在中環物業組合內全面採用數碼服務，當中包括推出租戶專屬，具備餐廳預約與訂餐等功能的Centricity手機應用程式。目前支援通過該應用程式訂座的餐廳超過14家，自推出以來，該應用程式已錄得超過45,000單餐飲預訂訂單，並獲整個物業組合內超過75%的租戶下載及啟用。