中金：港股已到佈局期　五大因素不可忽略　揀股應留意企業現金流

12月13日消息，中金策略發文指出，目前港股市場估值有足夠的緩衝，更重要的是近期中國國內政策轉向將主導市場表現跟重要的變量，足以抵消外部因素的衝擊。建議近期以「穩增長」為投資主線，長期優選優質成長標的。部分金融、地產以及產業鏈中下游；受益於上游價格回落和政策支持的中下游消費板塊，以及前期拋售壓力較大的優質成長標的都值得關注。

在近期劇烈動盪導致估值和情緒本已相對極致、進而可能隱含較大上行空間的基礎上，近期更多且更加明確「穩增長」政策信號促使中金對港股市場轉向更為積極。中國人行宣佈於2021年12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約1.2萬億元（人民幣，下同）。同時，政治局會議以及更重要的年度中央經濟工作會議都把穩定增長放在了中心位置，釋放出增長將是近期關鍵政策核心的明確信號。

展望未來，隨着中國政策向寬鬆方向傾斜，中金對港股市場轉向更加積極。中金認為具有比較優勢的估值水平和寬鬆的流動性使得海外中資股市場處於佈局期。與此同時，在中國人民銀行和香港金融管理局聯合召開「香港國際金融中心定位與展望」線上研討會上，重申香港作為資金進出內地重要橋樑的角色，從長遠來看將進一步增強香港作為全球金融中心的吸引力。與此同時，美國對中概股的監管進展以及Omicron對全球供應鏈的影響，可能仍是影響短期市場表現和投資者情緒的關鍵變量。

投資建議方面，中金建議近期以「穩增長」為投資主線，長期優選優質成長標的。部分金融、地產以及產業鏈中下游；受益於上游價格回落和政策支持的中下游消費板塊，以及前期拋售壓力較大的優質成長標的都值得關注。



中長期來看，中金建議投資者基於國內政策支持的長期主題趨勢進行佈局，例如產業升級、消費升級和碳中和；中金看好電動汽車產業鏈、新能源、科技硬件、消費和醫療保健板塊的長期前景。另外，中金建議關注上游價格回落、金融改革和香港北部都會區等主題性機會。

具體來看，支撐中金觀點的主要邏輯和本周需要關注的因素主要包括：

1)中央政治局會議和中央經濟工作會議定調「穩增長」。上周，政治局會議和中央經濟工作會議在北京舉行，國家領導人部署了2022年經濟工作的重點。會議強調，經濟工作應「穩字當頭、穩中求進」，「着力穩定宏觀經濟大盤」，繼續做好「六穩」、「六保」工作。面對長期挑戰，會議強調要正確認識實現共同富裕，防止資本無序擴張，在安全可靠的基礎上發展新能源替代傳統能源等。會議還呼籲努力探索房地產行業的新發展模式，如發展長期租賃住房市場，推進保障性住房建設。

2)降準：央行降準釋放長期資金約1.2萬億元人民幣，以應對經濟增長放緩。在中央政治局會議後，央行於12月6日宣佈，決定自12月15日起將金融機構存款準備金率削減50個基點[3]。央行稱此次降息將釋放長期資金約1.2萬億元，部分用於置換到期的MLF，此次降准將降低金融機構資金成本每年約150億元。這是年內第二次下調存款準備金率，此前7月份也進行了類似的下調，目的是通過降低融資成本加強對經濟的支持，尤其是對中小企業的支持。

3)宏觀：食品價格上漲推動11月CPI按年增速上升，而PPI按年增速放緩。11月CPI按年上漲2.3%，高於10月的1.5%，主要受食品價格上漲提振，尤其是菜肉價格漲幅擴大，以及PPI傳導至非食品消費品價格的時滯。與此同時，煤炭、金屬和其他材料價格快速上漲的壓力有所緩解，11月PPI按年增長12.9%，低於10月13.5%的歷史高點。然而，PPI的放緩低於市場預期，或因電價上漲以及上游對下游價格傳導的時滯導致。PPI與CPI剪刀差從12個百分點縮減至10.6個百分點，下游利潤近期有望改善。

4)人民幣：人行上調外匯存款準備金率， 人民幣或見頂回落。上周三（12月8日）人民幣兑美元匯率走強，創2018年5月以來新高。隨後周四（12月9日）晚間，中國人民銀行決定，自2021年12月15日起上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%，以加強金融機構外匯流動性管理。離岸人民幣匯率見頂回落，兑美元匯率短線下跌達350個基點，跌破6.38關口。

5)流動性：南向資金加速流入，海外主動資金轉為流出。上周南向資金流入規模擴大至144億港元，與此前一周的49億港元相比流入步伐明顯加快。與此同時，上周有3.19億美元的海外資金流入港股，而主動型基金轉為流出，淨贖回8.23億美元（上周淨認購1.05億美元）。

投資建議：如上所述，隨着中國政策向寬鬆方向傾斜，中金對港股市場更為積極，重申處於佈局期。部分金融、地產以及產業鏈中下游；受益於上游價格回落和政策支持的中下游消費，以及前期拋售壓力較大的優質成長標的都值得關注。

中金建議從現金流入手，選擇估值相對合理的「經營性現金流」（成長股）和部分類固收的固定現金流（高股息）行業配置方向，例如網路、汽車、媒體娛樂、通訊設備、部分金融和公用事業等板塊，即「穩健成長型」和「防禦型」。此外，部分預期計入悲觀的板塊可能存在修復機會，如教育、生物科技、部分房地產和銀行等，所謂「否極泰來型」。綜合來看，中金建議超配網路、汽車及零部件、部分電商、消費者服務、食品飲料與餐飲、生物科技、和中資銀行；低配上游煤炭、原材料和部分交通運輸等。長期來看，中金建議投資者關注產業升級、消費升級以及國貨消費品牌崛起等主題性機會。