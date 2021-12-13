水泥股表現突出　海螺與中建材皆揚逾7%｜持續更新

上周五美國公布11月通脹水平為6.8%，符合市場人士預期，帶動美股三大指數皆高收，其中道指與收復36000點大關，只有30點差距。今早亞太區股市普遍上揚，其中日本股市抽升逾300點，韓國股市亦升逾1%。



外圍股市表現理想，至於港股能否承接升勢，既視乎投資者就各大央行如何解讀上月通脹數據作出推論外，上周結束的中共中央經濟工作會議釋放的信息，亦是市場人士關注重點。



【10:06】

港股升幅擴大至366點，報24362點，國指最新報8729點，升151點，科指最新報6154點，升119點。

水泥股表現突出，中建材（3323）飆7.7%，潤泥（1313）揚5.8%，海螺（0914）揚7.3%。

煤炭股方面，兗煤（1171）升2.1%，神華（1088）升2.8%，伊泰（3948）升1.7%。

電力股方面，中國電力（2380）升0.6%，華電（1071）升1%。

內地維持房住不炒政策，內房股今早表現疲弱，融創（1918）挫3.9%，報14.8元，世茂（0813）跌4.6%，報7.69元。

【09:28】

恒指高開246點，最新報24242點，國指最新報8671點，高開93點，科指最新報6089點，高開54點。

科技股上揚，騰訊（0700）最新報470.6元，高開1.6%，阿里（9988）高開3%，報124.8元，美團（3690）高開1.3%，報246.2元。

金融股方面，滙豐（0005）最新報45.2元，平開。