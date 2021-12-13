科技股領軍　恒指半日升242點　企穩24200點｜持續更新

上周五美國公布11月通脹水平為6.8%，符合市場人士預期，帶動美股三大指數皆高收，其中道指與收復36000點大關，只有30點差距。今早亞太區股市普遍上揚，其中日本股市抽升逾300點，韓國股市亦升逾1%。



外圍股市表現理想，至於港股能否承接升勢，既視乎投資者就各大央行如何解讀上月通脹數據作出推論外，上周結束的中共中央經濟工作會議釋放的信息，亦是市場人士關注重點。



【12:40】

科技股今早表現理想，其中阿里（9988）升幅更逾3%，為港股帶來上升動力。恒指半日升242點，報24238點，國指報8659點，升80點，科指報6115點，成交額為743.2億元。

阿里半日收市報124.9元，升3.1%，騰訊（0700）半日收市報475.4元，升2.6%，美團（3690）升4.4%，報253.8元，京東（9618）跌0.8%，報314.56元。

銀行股普遍下跌，滙豐（0005）半日最新報45.1元，跌0.2%，恒生（0011）跌0.6%，報144.5元，中銀（2388）最新報24.9元，升0.4%。

新能源獲投資者追捧，信義光能（0968）升6.4%，報15.22元，信義玻璃（0868）升4.8%，報20.65元。

內房股方面，龍湖（0960）跌2.1%，報39.65元，碧桂園（2007）跌2.5%，報7.33元，融創（1918）跌4.5%，報14.7元。

【11:01】

港股升幅收窄，最新報24262點，升266點，國指最新報8678點，升100點，科指最新報6132點，升97點。

今日的花樣年（1777），最新報0.3元，跌4.8%，碧桂園（2007）跌1.9%，報7.38元，雅居樂（3383）跌0.6%，報5.01元。

【10:06】

港股升幅擴大至366點，報24362點，國指最新報8729點，升151點，科指最新報6154點，升119點。

水泥股表現突出，中建材（3323）飆7.7%，潤泥（1313）揚5.8%，海螺（0914）揚7.3%。

煤炭股方面，兗煤（1171）升2.1%，神華（1088）升2.8%，伊泰（3948）升1.7%。

電力股方面，中國電力（2380）升0.6%，華電（1071）升1%。

內地維持房住不炒政策，內房股今早表現疲弱，融創（1918）挫3.9%，報14.8元，世茂（0813）跌4.6%，報7.69元。

【09:28】

恒指高開246點，最新報24242點，國指最新報8671點，高開93點，科指最新報6089點，高開54點。

科技股上揚，騰訊（0700）最新報470.6元，高開1.6%，阿里（9988）高開3%，報124.8元，美團（3690）高開1.3%，報246.2元。

金融股方面，滙豐（0005）最新報45.2元，平開。