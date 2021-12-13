周焯華旗下公司收催款函　太陽城復牌　股價先低後揚

太陽城集團（1383）及旗下凱升控股（0102）上周五發公告，指大股東周焯華收到催款函，須於12月8日起計5個營業日內，連本金及利息合共償還3.13億元。

兩公司今早復牌，太陽城低開6%後，股價拗腰上揚，曾高見0.163元，最新報0.15元，升8.7%；凱升曾低見0.13元，最新報0.143元，跌5.3%。

太陽城指出獲借款人﹑由控股股東周焯華全資擁有的Star Soul Investment Limited告知，遭到貸款人Wooco Secrtarial Services Limited的法律顧問發行催款函，相關貸款總額為3億元。在催款函內指出作為擔保人的周焯華因相關事件，發生融資協議下違約事件，令到該貸款抵押文件項目的抵押，可強制執行並須即時成為可強制執行。

催款函又指出，要求借款人於本月8日起計的5個營業日內，全數償還貸款本金及利息3.13億元，否則在毋須另行通知借款人下，向借款人採取適當行動，包括但不限於為收回上述款項，向借款人採取法律行動。

公司指出若押記予Wooco獲強制執行，以Wooco為受益人押記的抵押可按抵押文件，行使其銷售權時出售或以其他方式處置，當中包括由周焯華及鄭丁港各佔50%股權的名萃，以Wooco受益人押記的49.91億股或74.85%股太陽城股份。由公司向名萃發行﹑於明年12月到期的4.02億元零售可換股債券，初步換股價為0.26元，若行使可換取15.46億股；以及向周焯華旗下的星望發出﹑於明年8月到期的1.77億元零息可換股債券，換股價為0.9元，可換取1.96億股。向由執行董事盧衍溢擁有的Better Linkage Limited發行﹑明年8月到期的1.2億元零息可換股債券，該批可換股債券以Wooco為受益人押記，換股價為0.9元，可換為1.33億股。