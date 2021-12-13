人行前行長戴相龍：美國次按危機不會在中國出現

中國人民銀行原行長戴相龍上周六（12日）表示，中國不存在美國2007年出現次貸危機的形成機制，而且中國經濟強勁增長，政府也對房地產市場的風險早有防範和化解措施。

綜合《鳳凰網》、《澎湃新聞》報道，戴相龍上周六出席在上海舉辦的2021鳳凰網財經峰會，並發表題為《中國現代金融建設的新徵程》的開幕演講。

戴相龍在講到房貸問題時強調，中國不存在美國2007年出現次貸危機的形成機制，「我國（中國）經濟強勁增長，每年有1,000多萬農民進城安家，城鄉居民的住房需求不斷增加；黨中央、國務院及有關部門對房地產市場的風險早有防範和化解措施。」

戴相龍還說：「12月6日，中共中央政治局會議提出『推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求』。中央銀行已公布降低商業銀行存款準備金比例，增加市場流動性。這些決策必將有效控制和降低房地產業的風險，促進房地產業健康發展和良性循環。」

談到人民幣國際化發展方面，戴相龍認為，人民幣國際化是一個漫長的過程，不求短期內在國際運用程度，而應該把功夫用在深化和方便人民幣可兑換，改進人民幣境外結算，發展離岸市場等方面，提高國際金融界對人民幣的認可度，適應人民幣國際化的歷史機遇。

認為內地金融企業組織要完善

他並預計，中國金融企業組織體系今後5至10年將保持穩定，但也需要完善。

戴相龍說，去年底在中國金融機構總資產中，銀行業佔90.5%，保險業僅佔6.6%，在全社會融資規模中股本融資僅佔2.9%，「這種狀況迫切需要改變。隨着金融科技的發展，預測大型商業銀行的人員和設施將趨向過剩，支持大型商業銀行審慎開展綜合經營，不僅可以降低銀行業管理成本，也可促進證券、保險等非銀行金融業務的發展。」

戴相龍建議，對大型商業銀行的綜合經營試點進行評估和總結，權衡利弊，提出今後中國大型商業銀行審慎開展綜合經營業務的基本原則、組織形式、發展步驟和監管規則。