深圳部分中小銀行減按揭利率　首套最低4.95厘　二套最低5.25厘

據了解，上周（12月6日當周）開始深圳部分銀行開始下調房貸利率，目前首套房貸款利率最低可至4.95厘，二套房貸利率最低可至5.25厘。

財聯社周一（13日）報道，此前，深圳市場首套房、二套房主流的按揭貸款利率為5.1厘和5.6厘。目前，中小銀行價格降幅比較大，中國建設銀行等傳統大行價格暫未有鬆動。

10月，深圳共成交1,605套二手住宅，跌回10年前的水平，更創下2012年3月以來的最低值。最新數據顯示，11月，深圳二手住宅成交2,211套，按月上漲超37%，止步七連跌。

除了部分銀行房貸利率所有下調，近期放款速度明顯提升，銀行積壓的房貸申請開始呂旭下發。

《證券日報》報道，從各銀行反饋來看，房貸放款時間普遍從此前的「無法預知」「等待半年以上」調整為「1個月至3個月以內」。甚至有銀行表示，按目前情況看，放款時間最快只需1個工作日，但不承諾放款時間。不過也有多家銀行表示，放款時間難以預料，需要排隊放款。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行長院、教授盤和林認為，房貸市場可能會間歇性寬鬆，但總體還是會趨於偏緊狀態。房地產企業去槓桿、銀行等金融機構調整信貸產品結構的需求依然存在，預期未來房貸利率將呈現周期性變化，根據資金市場的需求而波動。從中短期來看，預計新一輪降准將開啟，有可能推動中短期房貸利率走低。