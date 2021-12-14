摩根士丹利CEO﹕為應對未來經濟低迷作準備　應提早加息

摩根士丹利行政總裁James Gorman周一（13日）表示，在當前經濟增長強勁的情況下，聯儲局應該儘快加息，為未來應對經濟低迷時提供空間。

據《智通財經網》周二（14日）報道，在聯儲局開始為期兩天的政策會議之前，這位華爾街巨頭掌門人表示，他實際上預計政策制定者本周（12月13日當周）將宣佈在2022年收緊貨幣政策。

James Gorman說，「我們正走向利率上升的環境。我認為聯儲局最好準備好一些加息措施，這樣當不可避免的經濟低迷來臨時，才有一些『彈藥』來對抗。」

聯儲局此前一直更願意讓通脹持續升温，直到就業完全恢復。然而，近幾個月以來，通脹一直居高不下，美國11月份消費者價格指數（CPI）按年上漲6.8%，創40年來最高水平。

聯儲局官員們表示，他們準備撤回一些在疫情期間實施的超寬鬆措施。市場預計，聯儲局本周可能決定加快結束其債券購買計劃，併發出2022年是其預計開始加息年份的信號。

市場人士料聯儲局將加快縮減買債步伐

市場普遍預計，聯邦公開市場委員會（FOMC）將把縮減購債規模擴大一倍，至每月300億美元。這將使聯儲局最早將於2022年3月開始加息，不過市場目前對首次加息的時間點預期為明年5月份。

James Gorman表示，聯儲局「將在正常基礎上加息10次」，也就是既不太寬鬆也不太緊的利率水平。「如果我是聯儲局，我會早點行動，而不是推遲行動。儲存一些彈藥，接受現實。」

他表示，加息不會減緩經濟復甦，反而會穩定經濟，即使可能會在一段時間內擾亂金融市場。「我不認為這（加息）會讓經濟脱軌。經濟平衡正是所需要的。」