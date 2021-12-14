恒指挫近400點　小米急瀉逾4%　世茂服務續挫逾三成｜持續更新

市場關注聯儲局議息，疊加Omicron變種病毒憂慮， 美股三大指數均下挫，道指收報35650點，跌320點或0.9%；標普500指數收報4668點，跌43點；納指收報15413點，跌217點或1.4%。



港受昨日最多升389點，高見24385，惟重上20天線後掉頭向下，收市倒跌41點報23954。「黑期」今早最新挫逾兩百點，或跌穿10天線（約23822）。另今日焦點為中移動（0941），中國移動A股首次公開募股獲中國證監會核准，擬發行不超8.457億股A股，可留意其港股表現。



【15:12】小米急瀉逾4%

恒指跌勢加劇，現跌379點或1.59%，報23574點；恒生科指亦跌2.6%，報5868點。

阿里巴巴（9988）跌2.3%，報118.3元；騰訊（0700）亦跌1.9%，報457.8元；美團（3690）則跌0.8%，報246元；小米（1810）急瀉逾4%，報18.44元。

世茂服務（0873）續瀉32.4%，報4.81元；碧股（6098）挫10.2%，報47.25元。

【14:17】世茂系午後急挫

世茂（0813）午後跌幅擴大，最低見過5.94元，大跌16.1%，現造6.13元，仍瀉13.4%，成交額5.27億元，該公司宣布新一輪架構調整。

同系世茂服務（0873）跌幅亦擴大，現造4.95元，大跌30.5%，為上市後低位，成交有5.2億元。

【14:11】內房股續瀉 融創中國曾挫近15%

融創中國（1918）挫近15%，低見12.1元，現報12.24元，仍瀉13.7%。潤地（1109）跌逾半成，報32.25元；碧桂園（2007）挫近6%，報6.87元。

物管碧桂園服務（6098）亦挫逾一成，報47.2元。

恒生指數跌354點或1.48%，報23599點；恒生科指跌142點或2.37%，報5879點。

【12:05】濠賭、內房股涯沽

恒生指數半日跌301點或1.26%，午報23653點；恒生科指跌118點或1.97%，午報5903點；恒生國指跌120點或1.4%，午報8431點；大市半日成交額634.33億元。

小米（1810）半日挫3%，午報18.66元；阿里巴巴（9988）挫1.7%，午報119元；騰訊（0700）跌1.2%，午報460.8元。

中移動（0941）逆市靠穩，半日微升0.2%，午報46.45元。

內房股涯沽，中海外（0688）半日跌3.5%，午報18.46元；潤地（1109）跌4.7%，午報32.5元；雅居樂（3383）瀉近9%，午報4.29元；融創（1918）跌8.5%，午報12.98元；世茂（0813）跌11.9%，午報6.24元。

濠賭股永利澳門（1128）半日瀉8.4%，午報5.67元，金沙中國（1928）跌6.5%，澳博（0880）跌4%，美高梅中國（2282）跌7.4%，銀娛（0027）跌3.7%，新濠（0200）跌6.14%。

汽車股吉利（0175）半日跌4.2%，午報22.8元；比亞迪（1211） 跌3.5%，午報278元。另外，長汽（2333）亦跌3.9%，午報28.15元。

航運股亦回吐，中遠海航（1919）半日挫逾半成，午報14.14元；旗下東方海外國際（0316）跌1.9%，午報162.8元。另外，海豐國際（1308）微跌0.3%，午報30.75元。

體育用品股逆市揚，其中特步（1368）半日升9.6%，午報12.06元；李寧（2331）升逾1%，午報92元；安踏（2020）微升0.08%，午報125.7元。

【10:54】科指跌幅擴至逾2%

港股最新跌311點或1.3%，報23642點；恒生科指跌2.27%，報5885點。

融創中國（1918）挫逾7%，報13.12元。

ATM齊跌逾1%，另快手（1024）挫逾4%，報82.95元。

【09:41】世茂續尋底跌逾7%

港股跌幅收窄至約200點，現報23748點；恒生科指亦跌84點或1.4%，報5937點。

中移動（0941）早段升幅擴大至1%，高見46.95元。

世茂（0813）跌逾7%，破底低見6.53元，最新報6.6元，仍跌6.8%；世茂服務（0873） 挫逾12%，破底低見6.23元，現報6.28元，仍跌11.8%。世茂服務宣布以16.5億元人民幣，收購上海世茂的物業管理服務業務、資產及負債。

濠賭股捱沽，永利澳門（1128）跌4.7%，報5.9元，金沙中國（1928）跌3.9%，澳博（0880）跌1.9%，美高梅中國（2282）跌2.8%，銀娛（0027）跌2.3%，新濠（0200）跌3.4%。

【09:20】騰訊研派中期息挫逾1%

恒生指數低開260點或1.09%，報23693點；恒生科指開跌83點或1.39%，報5938點；恒生國指亦跌89點或1.05%，報；大市成交額達31.79億元。

騰訊（0700）低開1.4%，報460元；昨日董事局宣布將於本月23日審議派發中期股息。阿里巴巴（9988）亦微跌0.08%，報121元；美團（3690）挫2%，報243元。

中移動（0941）高開0.11%，報46.4元。

金融股方面，友邦（1299）跌1.9%，平保（2318）亦跌1.7%，港交所（0388）跌0.8%；滙豐（0005）挫逾2%。

順豐同城（9699）首掛挫逾7%，報15.2元，以招股價16.42元計，帳面蝕244元。