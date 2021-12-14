恒指跌逾300點　科指跌幅擴至逾2%　內房、濠賭股續挫｜持續更新

市場關注聯儲局議息，疊加Omicron變種病毒憂慮， 美股三大指數均下挫，道指收報35650點，跌320點或0.9%；標普500指數收報4668點，跌43點；納指收報15413點，跌217點或1.4%。



港受昨日最多升389點，高見24385，惟重上20天線後掉頭向下，收市倒跌41點報23954。「黑期」今早最新挫逾兩百點，或跌穿10天線（約23822）。另今日焦點為中移動（0941），中國移動A股首次公開募股獲中國證監會核准，擬發行不超8.457億股A股，可留意其港股表現。



【10:54】科指跌幅擴至逾2%

港股最新跌311點或1.3%，報23642點；恒生科指跌2.27%，報5885點。

融創中國（1918）挫逾7%，報13.12元。

ATM齊跌逾1%，另快手（1024）挫逾4%，報82.95元。

【09:41】世茂續尋底跌逾7%

港股跌幅收窄至約200點，現報23748點；恒生科指亦跌84點或1.4%，報5937點。

中移動（0941）早段升幅擴大至1%，高見46.95元。

世茂（0813）跌逾7%，破底低見6.53元，最新報6.6元，仍跌6.8%；世茂服務（0873） 挫逾12%，破底低見6.23元，現報6.28元，仍跌11.8%。世茂服務宣布以16.5億元人民幣，收購上海世茂的物業管理服務業務、資產及負債。

濠賭股捱沽，永利澳門（1128）跌4.7%，報5.9元，金沙中國（1928）跌3.9%，澳博（0880）跌1.9%，美高梅中國（2282）跌2.8%，銀娛（0027）跌2.3%，新濠（0200）跌3.4%。

【09:20】騰訊研派中期息挫逾1%

恒生指數低開260點或1.09%，報23693點；恒生科指開跌83點或1.39%，報5938點；恒生國指亦跌89點或1.05%，報；大市成交額達31.79億元。

騰訊（0700）低開1.4%，報460元；昨日董事局宣布將於本月23日審議派發中期股息。阿里巴巴（9988）亦微跌0.08%，報121元；美團（3690）挫2%，報243元。

中移動（0941）高開0.11%，報46.4元。

金融股方面，友邦（1299）跌1.9%，平保（2318）亦跌1.7%，港交所（0388）跌0.8%；滙豐（0005）挫逾2%。

順豐同城（9699）首掛挫逾7%，報15.2元，以招股價16.42元計，帳面蝕244元。