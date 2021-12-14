瑞銀被指協助法國富人逃稅　遭罰20億美元

法國一家上訴法院近日裁決，要求瑞銀支付約20億美元罰金，原因是其在2004年至2012年期間協助法國富人逃稅。

《華爾街見聞》周二（14日）報道，雖然法院依舊維持2019年的判決，但是卻將早前要求的37億歐元（約42億美元）的罰款縮減至「微乎其微」的375萬歐元，幾乎抹去了全部罰款。

就算再加上另外要求的8億歐元賠償和利息，以及下令沒收的10億歐元，瑞銀所需上交的所有罰金也比之前少了將近30億美元。

前因：「非法招攬客户」長達數年

這場官司最初的起點可以追溯到十多年前，當時法國檢察院就已經對瑞銀參與逃稅、洗錢的行為提起了控訴。

當時檢察官表示，由於瑞銀無權在法國開展業務，所以他們通過秘密方式前往法國，並且在外出旅遊、歌劇表演、法網公開賽等多個公共場合吸引客户前往瑞士開設賬户以方便逃稅。

此後法方的調查範圍逐步擴大，囊括了所有涉嫌稅務詐騙的法國人的瑞銀賬户。

2017年，法方指控瑞銀非法招攬客户，教唆並協助其進行稅務詐騙。

2019年，法方認定瑞銀在法國非法招攬客户來參與洗錢活動，並且未向法國當局上報。

其實在此案發生之際，打擊洗錢逃稅行為的不只有法國，眾多歐美國家均參與其中，重點打擊金融機構非法利用瑞士銀行保密法來隱藏資產的行為。

後果：「我們沒有犯任何錯誤」

雖然瑞銀最終少交了將近30億美元，但是他們對此並不滿意。

瑞銀承認他們確實在一些社交場合中和法國客户見面，但是從未「非法招攬客户」來開展業務，法方對此也沒有任何確鑿證據。

瑞銀代表律師Denis Chemla也對此表示：

我們依舊堅信，我們沒有犯任何錯誤，並且法律對我們有利。

他還補充到，關於瑞銀是否會就此案在法國最高法院提起上訴，現在決定還「為時尚早」。

然而從以往事件來看，這已經不是瑞銀首次被牽扯到此類官司之中。

早在2009年，瑞銀就曾承認在協助美國人逃稅方面有「不當行為」，當時瑞銀支付7.8億美元與當局達成和解。並且為避免刑事指控，瑞銀還交出了一份秘密名單，上面記錄着數千名在瑞士擁有銀行賬户的美國納稅人姓名。

屢次三番被國家當局處以重罰，瑞士保護銀行客户及其業務不受窺探的悠久傳統也難免受到巨大沖擊。